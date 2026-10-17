در دومین روز پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی رضوی پنج نمایش عروسکی به روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، دبیر پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی رضوی در هرمزگان گفت: صبح امروز نمایش «چارقد گل‌دونه خانم» به کارگردانی یگانه عبدالملکی در بخش عروسکی از کرمانشاه در پلاتوآفتاب و «هشت بهشت» به نویسندگی و کارگردانی عدالت فرزانه در بخش صحنه‌ای از اردبیل در فرهنگسرای طوبی به روی صحنه رفت.

مصیب داوری افزود: نمایش «سفر سبز» به کارگردانی ایوب رحیمی در بخش میناب از هرمزگان، «نقش زندگی» به کارگردانی فاطمه شکوری و نویسندگی حمید براتی در بخش عروسکی از خراسان شمالی و «میم مثل میناب» به نویسندگی و کارگردانی عبدالحسین جلیل نسب و آمنه پورحسینی در بخش میناب از خوزستان بعد از ظهر و شب به روی صحنه می‌رود.

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وی افزود: نمایش‌های این جشنواره، در پلاتو آفتاب و فرهنگسرای طوبی بندرعباس به روی صحنه می‌رود.

دبیر پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی رضوی در هرمزگان گفت: آثار از هشت استان هرمزگان، خراسان رضوی، کرمانشاه، خوزستان، اردبیل، خراسان شمالی، تهران و همدان است.

اختتامیه این جشنواره ملی، روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۹ در تالار شهید آوینی بندرعباس برگزار می‌شود.