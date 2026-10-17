به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری که به منظور حضور در مراسم روز جهانی غذا و پنجاه و چهارمین نشست کمیته امنیت جهانی فائو به مقر این سازمان در رم سفر کرده است، امروز با وزیر کشاورزی کوبا دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وزیر جهاد کشاورزی در این دیدار با تقدیر از مواضع کشور کوبا درباره تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر آرمان مشترک مقاومت دو ملت ایران و کوبا در مقابل زیاده‌خواهی‌های آمریکا تاکید کرد و گفت: تاب‌آوری، همبستگی و مقاومت مردم ایران باعث فرو ریختن قدرت پوشالی آمریکا شد.

وی بر عزم دولت ایران برای توسعه روابط با کوبا در حوزه کشاورزی تاکید کرد و گفت: ایران آمادگی دارد همکاری‌های تجاری بین‌المللی با کوبا را برای امنیت غذایی منطقه‌ای و جهانی گسترش و تعمیق دهد.

وزیر کشاورزی کوبا نیز در این دیدار به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشاورزی ایران اشاره کرد و بر آمادگی کشورش برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی در بخش غذا و تولیدات کشاورزی تاکید کرد.

فائو شعار امسال روز جهانی غذای "نوآوری امروز، تغذیه فردا" را با هدف پیوند سنت و دانش بومی با نوآوری برای تغذیه بهتر انتخاب کرده است.