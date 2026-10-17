برداشت ذرت علوفه‌ای و بذری از سطح هزار و ۵۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان جوین خراسان رضوی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جوین گفت: شهرستان جوین از نظر منابع آب و خاک، دارای ظرفیت مناسبی برای کشت انواع محصولات کشاورزی است و کشت ذرت علوفه‌ای نیز در حالت تبدیل شدن به محصولات غالب این شهرستان است.

عبداله آرین افزود: از مجموع هزار و ۵۵۰ هکتار اراضی زیرکشت ذرت، یک هزار هکتار به کشت ذرت علوفه‌ای و ۵۵۰ هکتار باقیمانده به تولید ذرت بذری اختصاص دارد.

وی ادامه داد: میانگین برداشت محصول ذرت علوفه‌ای در هر هکتار از اراضی این شهرستان حدود ۶۰ تن است و پیش‌بینی می‌شود با پایان فصل برداشت، حجم قابل توجهی از علوفه مورد نیاز دامداران منطقه تأمین شود.