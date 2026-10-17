به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، زندی افزود: در این مدت حدود ۵۶۸ هکتار از عرصه‌های طبیعی استان دچار حریق شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش نشان می‌دهد

وی با بیان اینکه افزایش پوشش گیاهی و سهل انگاری از عوامل مؤثر در افزایش آتش‌سوزی عرصه‌های طبیعی بوده گفت: در شش ماه نخست امسال ۱۵۷ شکارچی متخلف و عوامل موثر در تخریب و تصرف اراضی نیز دستگیر شده‌اند

به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان به دلیل برگزاری دوره‌های آموزشی برای جوامع محلی و ساکنان مناطق تحت مدیریت محیط زیست، میزان تخلفات شکار و صید غیرمجاز نسبت به مدت مشابه سال گذشته روندی کاهشی داشته است.

پنج منطقه حفاظت‌شده، دو اثر طبیعی ملی، یک پناهگاه حیات وحش و هفت منطقه شکارممنوع، در مجموع حدود ۱۲ درصد از مساحت استان را شامل می‌شوند که بیشترین تخلفات و آمار شکار نیز در آنها گزارش شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از مردم و ساکنان مناطق طبیعی می‌خواهد علاوه بر همکاری با محیط‌بانان، تخلفات شکار و صید غیرمجاز را از طریق سامانه ۱۵۴۰ گزارش کنند.