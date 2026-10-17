همزمان با هفته پیوند اولیا و مربیان، از مدیران مدارس و رؤسای انجمن‌های اولیا و مربیان ناحیه دو آموزش و پرورش یزد، با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد، تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، همزمان با هفته پیوند اولیا و مربیان، از مدیران مدارس و رؤسای انجمن‌های اولیا و مربیان ناحیه دو آموزش و پرورش یزد، با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد، تجلیل شد. این مراسم در دبستان دخترانه شاهد پوررضایی برگزار شد و طی آن از ۳۰ انجمن برتر اولیا و مربیان در سطوح کشوری، استانی و منطقه‌ای قدردانی شد.

در این مراسم، ۸ انجمن به‌عنوان انجمن‌های برتر کشوری، ۱۰ انجمن به‌عنوان انجمن‌های برتر استانی و ۱۲ انجمن نیز به‌عنوان انجمن‌های برتر ناحیه دو آموزش و پرورش یزد معرفی و تجلیل شدند.

دهقان، مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد، در این مراسم با اشاره به اهمیت تعامل و همکاری خانواده‌ها و مدارس، درباره نقش انجمن‌های اولیا و مربیان در ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت سخن گفت.