رقابت‌های پاورلیفتینگ کلاسیک قهرمانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با قهرمانی تیم آماد و پشتیبانی منطقه ۲ نزاجا در شیراز به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رقابت‌های پاورلیفتینگ کلاسیک قهرمانی نیروی زمینی ارتش گرامیداشت امیر سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی، به میزبانی فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه ۲ نزاجا در شیراز برگزار شد و با قهرمانی تیم میزبان به پایان رسید.

سرهنگ مجیدرضایی، فرمانده آماد و پشتیبانی منطقه ۲ نزاجا، در حاشیه این مسابقات گفت : در این دوره ۱۸۳ ورزشکار در قالب ۳۷ تیم از یگان‌های مختلف نیروی زمینی به مدت دو روز با هم به رقابت پرداختند.

وی افزود : در رده‌بندی تیمی، تیم آماد و پشتیبانی منطقه ۲ نزاجا مقام اول، تیپ ۳۵ کرمانشاه مقام دوم و تیپ ۳۷ زرهی شیراز و مرا‌بهی تهران به‌طور مشترک مقام سوم را کسب کردند.

فرمانده آماد و پشتیبانی منطقه ۲ نزاجا ورزش در ارتش را بخش مهمی از فرایند پرورش نیرو‌های توانمند دانست و بر استمرار چنین رقابت‌هایی برای شکوفایی استعداد‌های ورزشی تأکید کرد.