­رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته‌بندی ایران گفت: اگر ماشین‌آلات این صنعت به روز نباشند، امکان تأمین نیاز‌های صنایع مصرف‌کننده، به‌ویژه در بخش بسته‌بندی کالا‌های صادراتی، با استاندارد‌های جدید وجود نخواهد داشت.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما از اتاق ایران؛ آقای بابک عابدین تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی به منظور تسهیل واردات برای استمرار تولید و تأمین نیاز صنایع ضروری دانست و افزود: بهره گیری از سازوکار‌های جدید برای واردات ماشین‌آلات صنعت چاپ و بسته بندی در دستور کار قرار دارد، زیرا که این صنعت برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های روزِ بازار و صنایع مختلف، ناگزیر از نوسازی و به‌روزرسانی تجهیزات خود است.

به گفته ­رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته‌بندی ایران، فرسودگی ماشین‌آلات موجب کاهش بهره‌وری و افزایش مصرف انرژی می‌شود بنابراین با پیگیری اتحادیه و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صمت، امکان استفاده از سازوکار جدید واردات ماشین‌آلات فراهم شده است.

عابدین با اشاره به اینکه برای راه‌اندازی یک واحد صنعتی تولید محصولات چاپ و بسته‌بندی، بسته به نوع فعالیت و محصول مورد نظر، ممکن است به سرمایه‌گذاری اولیه‌ای بین ۵ تا ۱۰ میلیون دلار نیاز باشد، افزود: این میزان صرفاً هزینه اولیه راه‌اندازی است و هزینه‌های توسعه فعالیت یا تولید محصولات تخصصی را شامل نمی‌شود بنابراین، محدودیت در واردات و نوسازی ماشین‌آلات، مانع مهمی در مسیر فعالیت و توسعه این صنعت بوده است.

وی با اشاره به اینکه محدودیت‌های ناشی از جنگ، تأمین نیاز‌های وارداتی صنایع را دشوارتر کرده است، ادامه داد: در شرایط بحرانی، باید امکان استفاده از منابع مختلف ارزی، از جمله ارز حاصل از صادرات سایر فعالان اقتصادی و منابع ارزی خود تولیدکنندگان، برای واردات مواد اولیه فراهم شود.

به گفته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته‌بندی ایران، لازم است واردات مواد اولیه از مسیر‌های ممکن تسهیل شود و در عین حال، نظارت دستگاه‌های مسئول بر تخصیص منابع ارزی و سهمیه‌های وارداتی برقرار باشد.