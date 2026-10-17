

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در استان در نشست شورای فرهنگ عمومی استان گفت: دشمن امروز با همه توان و در قالب جنگی تمام عیار که مختص حوزه خاص نظامی نیست به میدان آمده و باید در همه جبهه‌ها ابتکار عمل را به دست گیریم و جبهه فرهنگی پایه و اساس دفاع در برابر استکبار و ظلم است.

آیت الله عبادی افزود: امروز با یک آزمایش بزرگ مواجه هستیم و تمام جبهه کفر در ابعاد مختلف با جمهوری اسلامی درگیر شده است؛ در حالی که رویکرد مکتب اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهاجم به دیگران نیست و آنچه در این شرایط اهمیت دارد، دفاع از خود و ارزش‌هاست.

وی همچنین با بیان اینکه مصوبات شورای فرهنگ عمومی باید در میدان واقعی و در بین جامعه به خصوص نسل جوان و نوجوان تاثیر گذار باشد افزود: باید فاصله برگزاری جلسات کاهش یابد، موضوعات اولویت‌دار مورد بررسی قرار گیرد و مصوبات شورا از مرحله تصمیم‌گیری به میدان عمل برسد.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: مصوبات شورای فرهنگ عمومی باید از پشتوانه کارشناسی و قابلیت اجرایی برخوردار باشد و با شرایط روز و اولویت‌های فرهنگی جامعه به‌دقت سنجیده شود تا تصمیمات اتخاذشده، نتیجه عملی داشته باشد و بتواند به رفع مسائل فرهنگی کمک کند.

سردار بهروز فرمانده سپاه انصارالرضای استان هم گفت: جنگ نرم به مراتب پیچیده‌تر و خطرناک‌تر از جنگ سخت است چرا که تبعات آن در لحظه شاید ملموس نباشد و باید تلاش کرد با تقویت فرهنگ ناب ایرانی اسلامی متناسب با زیست بوم هر منطقه از جمله خراسان جنوبی که سبقه‌ای دیرینه در این حوزه دارد جامعه را پویا و سالم نگه داشت.

در شورای فرهنگ عمومی استان طرح راهبردی ارتقاء معنوی دانش آموزان با محوریت آموزش و پرورش و دیگر نهاد‌ها و دستگاه‌ها نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

قرار است شورای فرهنگ عمومی استان از این پس به فاصله هر یک ماه یک بار تشکیل جلسه دهد.