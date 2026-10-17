رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری کشور از دریافت مجوز استخدام ۳۲ هزار نفر نیروی بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت خبر داد و گفت: پیش بینی شده ۵۰ درصد این تعداد را کادر پرستاری شامل شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری؛ احمد نجاتیان گفت: در دو سال اخیر تلاش شد ارزش نسبی خدمات پرستاری در بخش‌های مختلف متناسب‌سازی شود و تعداد بسته‌های خدمتی افزایش پیدا کند.

وی افزود: همچنین تلاش شد ارزش ریالی تعرفه‌ها افزایش یابد.

به گفته نجاتیان؛ هم اکنون جامعه پرستاری کشور متشکل از ۳۰ درصد آقا و ۷۰ درصد خانم، با کمبود نیروی انسانی مواجه است.

وی افزود: به‌زودی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در خصوص تعرفه‌های پرستاری تشکیل جلسه خواهد داد.