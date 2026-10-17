

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ آقای دهقان دهنوی در نشست «شرکت‌های مدیریت صادرات؛ حلقه اتصال بنگاه‌های ایرانی با بازارهای جهانی»، با اشاره به ۵۲ میلیارد دلار صادرات کشور در سال گذشته، گفت میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی کشور بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار است که تا رسیدن به نقطه مطلوب، فاصله دارد.

وی شرکت‌های مدیریت صادرات را یاریگر توسعه صادرات کشور دانست و گفت: «این شرکت‌ها می‌توانند با تحقیقات بازار و شناخت بازارهای هدف، زمینه حضور کالاهای ایرانی را در بازارهای جدید ایجاد کنند.»

دهقان دهنوی ادامه داد: «کنسرسیوم‌های صادراتی مانند یک تعاونی، می‌توانند با تجمیع سرمایه‌های خود، برند و نشان‌های تجاری مشترک ایجاد کنند و با همکاری مشترک، ضمن حفظ بازارهای موجود، بازارهای جدید صادراتی را شناسایی کنند.»

وی همچنین یکی از آسیب‌های حوزه صادرات کشور را فعالیت صادرکنندگانی دانست که توانمندی مطلوبی ندارند و با ظرفیت پایین یا محصولات بی‌کیفیت فعالیت می‌کنند؛ وی تأکید کرد که این نوع فعالیت‌ها حتی می‌تواند منجر به از دست رفتن بازارهای موجود شود.

دهقان دهنوی اضافه کرد: «شرکت‌هایی که توانمندی صادرات ندارند، باید مسیر صادراتی آن‌ها از طریق شرکت‌های مدیریت صادرات انجام شود. بر این اساس، ارزیابی صادرکنندگان بر اساس شاخص‌های مشخص صورت خواهد گرفت و نظام تشویقی برای صادرکنندگان حرفه‌ای در نظر گرفته خواهد شد.»

رئیس کل سازمان توسعه تجارت در پایان با اشاره به محدودیت‌های صادراتی و افزایش هزینه‌های جابجایی کالا به دلیل صادرات از طریق مسیرهای جایگزین، گفت: «در پی آن هستیم که با حمایت دولت، این هزینه‌های افزایش‌یافته کاهش یابد.