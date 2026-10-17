دویست و سی‌امین شب حضور مردمی در میدان ۲۲ بهمن ایلام و میدان‌های شهرستان‌های استان، شب گذشته در حالی برگزار شد که این میدان‌ها بار دیگر صحنه اتحاد و همدلی مردم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ شمار شب‌های حضور مردمی در میدان ۲۲ بهمن ایلام و میدان‌های شهرستان‌های استان به ۲۳۰ رسیده است؛ میدان‌هایی که این شب‌ها به بخشی از حافظه جمعی مردم استان تبدیل شده‌اند و هر شب، صفحه‌ای تازه از همدلی را ورق می‌زنند.

در حاشیه این مراسم که همزمان با روز پرستار بود، مردم از پرستاران تقدیر کردند و تلاش‌های آنان را ستودند و پرستاران را نماد ایثار و ایستادگی دانستند.