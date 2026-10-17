به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در نشست کارگروه توسعه صادرات استان مازندران در ساری گفت: در جنگ چهل روزه شش و نیم میلیون تن کالای اساسی در کشور موجود بود و هم اکنون هم در ذخیره سازی کالا‌های اساسی در سطح کشور هیچ گونه مشکل و کمبودی نداریم.

طلایی افزود: در حوزه تازه خوری، صادرات ما پنج درصد رشد کرده است و تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار می‌توانیم کالا‌های گروه دو را وارد کنیم.

معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: عمده صادرات مرغ ما به کشور عراق است که تا پایان سال آمادگی کامل داریم تا ۱۰ هزار تن مرغ به این کشور صادر کنیم.

معاون سازمان تعاون روستایی کشور هم در این نشست گفت: در تامین میوه شب عید برای خرید مرکبات باغداران شمال، آمادگی کامل داریم.

وی با اشاره به افزایش قیمت کود در سطح کشور گفت: برای تامین کود حمایتی حدود هزار و پانصد میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است

وی افزود: یکی از صدماتی که به نارنگی مازندران وارد شده این بود که نارنگی مازندران ده تا پانزده روز زودتر از موعد مقرر وارد بازار تهران شده است

وی با بیان اینکه سیاست دولت خرید تضمینی نیست بلکه خرید حمایتی است گفت: بنادر شمال می‌توانند در حوزه صادراتی با توجه به شرایط موجود در جنوب کمک شایانی به ما بکند.

استاندار مازندران نیز در این نشست گفت: حمل و نقل دریایی در کنار حمل و نقل زمینی میتواند راهگشای معضل صادرات استان باشد

یونسی افزود: باید ساز و کار حمل و نقل دریایی هر چه زودتر در استان تدوین شود تا محصولات کشاورزی از این طریق صادر شود

تیموری رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران یکی از چالش‌های استان را مازاد تولید در مرکبات، کیوی و مرغ عنوان کرد گفت: برنامه ریزی‌هایی در حوزه صادرات انجام گرفته که این چالش تبدیل به فرصتی برای ارزآوری تبدیل شود.