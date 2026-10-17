مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم از بهره‌برداری ۲۱ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی در استان با اعتباری بیش از یک همت خبر داد و گفت: تا پایان سال ۱۴۰۵ نیز ۲۵ پروژه دیگر با مشارکت دولت و خیران مدرسه‌ساز تکمیل و به آموزش‌وپرورش تحویل داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، احمدرضا اجتهادی در آیین بهره‌برداری همزمان از طرح های آموزشی، پرورشی و ورزشی کشور اظهار کرد: در این مرحله، ۲ هزار و ۳۳۱ پروژه در سراسر کشور به بهره‌برداری رسید که سهم استان قم از این طرح‌ها، ۲۱طرح با اعتباری بالغ بر یک همت است.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه عدالت آموزشی در مناطق مختلف استان افزود: بهره‌برداری از این فضا‌ها با هدف بهبود سرانه فضا‌های آموزشی و فراهم‌کردن زمینه دسترسی عادلانه دانش‌آموزان به امکانات آموزشی، پرورشی و ورزشی انجام شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم با اشاره به تداوم اجرای طرح‌های مدرسه‌سازی در استان گفت: با مشارکت خیران نیک‌اندیش و این اداره کل، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۵، تعداد ۲۵ پروژه دیگر تکمیل و به آموزش‌وپرورش تحویل داده شود.