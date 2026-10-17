بخشی از طرح احداث قطعه هفتم باند دوم محور اردبیل - سرچم به طول ۷ کیلومتر به بهره برداری رسید.۱۴ کیلومتر از این مسیر نیز در ماه‌های قبل افتتاح شده بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور گفت: تاکنون ۷۴ کیلومتر از بزرگراه اردبیل - سرچم به بهره‌برداری رسیده و هدف‌گذاری شده است این میزان تا پایان فصل کاری به ۹۰ کیلومتر افزایش یابد.

هوشنگ بازوند در آیین افتتاح بخشی از پروژه قطعه هفتم بزرگراه اردبیل - سرچم اظهار کرد: این محور حدود ۱۷۸ کیلومتر طول دارد و عملیات اجرایی بخش‌های مختلف آن با هدف تکمیل مسیر و ارتقای ایمنی تردد ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور گفت: تاکنون ۷۴ کیلومتر از بزرگراه اردبیل - سرچم به بهره‌برداری رسیده و هدف‌گذاری شده است این میزان تا پایان فصل کاری به ۹۰ کیلومتر افزایش یابد.

وی با اشاره به مطالبه مردم و مسؤولان استان برای تکمیل این بزرگراه افزود: استاندار اردبیل و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی پیگیری این پروژه را به‌عنوان یکی از مطالبات مهم منطقه دنبال می‌کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه عملیات اجرایی بزرگراه سرچم با وجود شرایط دشوار اقتصادی و وضعیت جنگی کشور متوقف نشده است، تصریح کرد: پیمانکاران در بخش‌های مختلف پروژه مشغول فعالیت هستند و ۵ پیمانکار در اجرای این طرح مشارکت دارند.

بازوند همچنین از حمایت‌های استاندار اردبیل و مجمع نمایندگان استان قدردانی کرد و ادامه این همکاری‌ها را در پیشبرد عملیات اجرایی و تکمیل بزرگراه اردبیل - سرچم مؤثر دانست.