وزیر آموزش و پرورش با اشاره به گستره جامعه مخاطبان این وزارتخانه، گفت: آموزش‌وپرورش با حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز و یک میلیون همکار، بزرگ‌ترین فصل مشترک دولت و ملت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا کاظمی امروز در آیین گرامیداشت هفته پیوند اولیا و مربیان گفت: اگر برای هر دانش‌آموز دست‌کم یک ولی در نظر بگیریم، آموزش‌وپرورش با حدود ۳۰ میلیون نفر از اولیای دانش‌آموزان ارتباط دارد؛ ظرفیتی که امکان انتقال پیام‌ها و اجرای برنامه‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم می‌کند.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر رویکرد توانمندسازی خانواده‌ها در انجمن اولیا و مربیان، افزود : تلاش می‌کنیم رویکرد‌های این انجمن را به سمت توانمندسازی اولیا با رویکرد‌های تربیتی سوق دهیم. حضور خانواده‌ها در کنار مدیران مدارس و مشارکت آنان در انجمن‌های اولیا و مربیان، کمک ارزشمندی به آموزش‌وپرورش در حوزه‌های مختلف است.

ضرورت تبدیل انجمن اولیا و مربیان به سازمان

کاظمی با اشاره به اهمیت ساختار انجمن اولیا و مربیان، از پیگیری موضوع تبدیل این انجمن به سازمان ، در شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و از رئیس و اعضای این شورا، به‌ویژه دبیر آن، قدردانی کرد.

وی با تاکید بر اینکه خانواده مهم‌ترین رکن تربیت است، گفت : اگر انجمن اولیا و مربیان متولی راهبری این حوزه است، برای پاسخ‌گویی مؤثر به نیاز‌های خانواده‌ها به سازوکاری گسترده‌تر نیاز داریم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت حمایت ساختاری از برنامه‌های توانمندسازی خانواده‌ها، افزود: با شکل‌گیری این سازمان می‌توان برنامه‌ها و دغدغه‌های حوزه خانواده را به شهر‌ها و روستا‌های کوچک و بزرگ کشور منتقل کرد و با همکاری و همراهی مجموعه‌های مسئول، اتفاقات موثری را در این حوزه رقم زد.

قدردانی از مشارکت انجمن‌های اولیا و مربیان در ساخت مدارس

کاظمی با قدردانی از اقدامات انجمن‌های اولیا و مربیان در حوزه مدرسه‌سازی، این مشارکت را نمونه‌ای از هم‌افزایی و همراهی خانواده‌ها با نظام تعلیم و تربیت دانست.

وی با اشاره به تلاش‌های دولت چهاردهم در زمینه توسعه عدالت آموزشی در فضا‌ها و تجهیزات، این اقدامات را گامی مهم در مسیر ارتقای زیرساخت‌های آموزشی کشور توصیف و ابراز امیدواری کرد: با تداوم این رویکرد، زمینه تحقق اهداف آموزش‌وپرورش و تربیت نسلی در تراز انقلاب اسلامی فراهم شود.

خانواده نخستین نهاد موثر در حمایت از سلامت روان دانش‌آموزان است

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به چالش‌های پیش روی نسل جدید، گفت: دانش‌آموزان امروز با تهدیدها، آسیب‌های اجتماعی و انتخاب‌های متعددی مواجه‌اند و ما وظیفه داریم با کمک به آنها، زمینه انتخاب مسیر درست را فراهم کنیم.

کاظمی با بیان اینکه نسل جدید صرفا با باید‌ها و نباید‌ها مسیر زندگی خود را انتخاب نمی‌کند، افزود: باید به پرسش‌های دانش‌آموزان پاسخ دهیم و با تقویت مهارت‌های لازم، آنها را در شناخت مسیر درست و انتخاب آگاهانه یاری کنیم.

وی با اشاره به مواجهه دانش‌آموزان با اضطراب، استرس، پرخاشگری، افسردگی و آسیب‌های اجتماعی، گفت: در حمایت از سلامت فرزندان، خانواده ، نخستین نهادی است که می‌تواند نقش موثری ایفا کند.

وزیر آموزش و پرورش از تلاش برای تقویت حوزه مشاوره و مراکز مشاوره انجمن اولیا و مربیان خبر داد و افزود: در حال حاضر بیش از ۳۵۰ مرکز مشاوره فعال در این مجموعه وجود دارد و بیش از ۵ هزار مدرس آموزش خانواده نیز در سطح کشور آماده خدمت‌رسانی به اولیا و مربیان هستند.

کاظمی با تاکید بر نقش خانواده در تربیت نسل جدید، تقویت ساختار انجمن اولیا و مربیان و ارتقای مهارت‌های تربیتی خانواده‌ها را خواستار شد و از ضرورت تبدیل انجمن اولیا و مربیان به سازمان سخن گفت.

وی با اشاره به جایگاه خانواده در فرایند تعلیم و تربیت، افزود : اساسا تربیت ، در خانواده شکل می‌گیرد و خانواده موثرترین عنصر در شکل‌گیری شخصیت کودکان و نوجوانان است. مدرسه و معلم نیز در کنار خانواده نقش مهمی در این فرایند ایفا می‌کنند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه دستیابی به اهداف تربیتی مستلزم هم‌افزایی خانواده و مدرسه است، گفت : نوع نگاه خانواده به مدرسه و نگاه مدرسه به اولیا ، نیازمند تغییرات جدی است و هر اندازه بتوانیم توانمندی‌ها و مهارت‌های خانواده‌ها را در فرایند تربیت ارتقا دهیم، موفق‌تر خواهیم بود.

کاظمی با اشاره به تغییر شرایط زندگی و تربیت دانش‌آموزان در دنیای امروز، افزود : در گذشته خانواده، مدرسه و جامعه از نهاد‌های موثر در تربیت بودند، اما امروز فضای مجازی نیز به این مجموعه اضافه شده است؛ فضایی که نقش مهمی در تربیت و شکل‌گیری شخصیت دانش‌آموزان دارد.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، ضروری است با همکاری و هم‌افزایی خانواده‌ها، مهارت‌های لازم برای مواجهه با اقتضائات جدید تربیتی ارتقا یابد و زمینه بهبود فرایند‌های تربیت فراهم شود.