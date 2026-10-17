

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛مرکزکرمانشاه ، رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان کرمانشاه گفت : باید توجه داشته باشیم که پیاده‌رو و خیابان، فضای اختصاصی هیچ فرد یا کسب‌وکاری نیست؛ بلکه فضای عمومی و متعلق به همه شهروندان است.

سرهنگ رسول نوری افزود : وقتی یک مغازه‌دار بخشی از پیاده‌رو را با تابلو یا اجناس خود اشغال می‌کند، در واقع مسیر عبور عابران را محدود کرده است. در چنین شرایطی، سالمندان، افراد دارای معلولیت، والدین همراه کودکان و سایر عابران ممکن است مجبور شوند وارد سواره‌رو شوند؛ جایی که با خطر برخورد خودرو و تصادف مواجه هستند. از دیدگاه ترافیکی، این موضوع فقط یک بی‌نظمی شهری نیست؛ بلکه می‌تواند زمینه‌ساز حوادث رانندگی و صدمات جانی شود. قرار دادن اجسام در سواره‌رو نیز ممکن است موجب انحراف ناگهانی خودروها، کاهش دید رانندگان و ایجاد خطر برای موتورسواران شود.

اما قانون در این خصوص چه می‌گوید؟ نخست، به موجب تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری، سد معابر عمومی و اشغال غیرمجاز پیاده‌روها برای کسب‌وکار یا هر عنوان دیگری ممنوع است.

همچنین شهرداری موظف است از این اقدام جلوگیری کند و برای رفع موانع و آزادسازی معابر اقدام نماید. دوم، بر اساس بند ۲۷ ماده ۵۵ همین قانون، شهرداری در زمینه نصب تابلوهای اعلانات و جلوگیری از نصب آگهی‌ها در محل‌های غیرمجاز نیز وظایفی دارد.

بنابراین، نصب تابلوهای تبلیغاتی در معابر عمومی باید با رعایت ضوابط و مجوزهای مربوط انجام شود.

البته باید میان نصب تابلوی مجاز در محل تعیین‌شده و قراردادن تابلو یا مانع در پیاده‌رو و سواره‌رو به‌نحوی که موجب سد معبر شود، تفاوت قائل شد.

یادمان باشد؛ رونق کسب‌وکار نباید به قیمت سلب حق عبور دیگران تمام شود. پیاده‌رو محل عبور عابر پیاده است، نه محل نمایش اجناس و تبلیغات؛ و سواره‌رو نیز مسیر عبور وسایل نقلیه است، نه فضای اضافی مغازه‌ها.

با رعایت حقوق یکدیگر، می‌توانیم شهری ایمن‌تر، منظم‌تر و شایسته‌تر برای همه داشته باشیم. برابر جدول جرائم راهور و ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات هر گونه پارک خودرو در پیاده رو معابر ممنوع و مشغول جرائم راهور و حتی انتقال به پارکینگ می باشد.