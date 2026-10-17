بارندگی‌های سیل‌آسا در ترکیه همچنان قربانی می‌گیرد؛ با کشف پیکر یک شهروند مفقودشده در استان قوجاایلی، شمار جان‌باختگان سیلاب‌های اخیر این کشور به ۶ نفر افزایش یافت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ در پی بارش‌های شدید و جاری شدن سیلاب در مناطق مختلف ترکیه، نیرو‌های امدادی پیکر بی‌جان «مصطفی کدیکلی» را که در شهرستان باش‌ایسکله استان قوجاایلی گرفتار جریان سیل شده و مفقود شده بود، پیدا کردند.

بر اساس آخرین گزارش‌های منتشرشده، پنج نفر در استانبول و یک نفر در قوجاایلی جان خود را از دست داده‌اند.

بارش‌های شدید طی روز‌های اخیر موجب آب‌گرفتگی گسترده خیابان‌ها، معابر، زیرگذر‌ها و شماری از ساختمان‌ها شده و اختلالاتی در تردد خودرو‌ها و زندگی روزمره شهروندان ایجاد کرده است.

عملیات جست‌و‌جو برای یافتن سه مفقودی دیگر ادامه دارد و نیرو‌های امدادی و مدیریت بحران در مناطق آسیب‌دیده در آماده‌باش هستند.

بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی؛ عملیات جست‌و‌جو در قوجاایلی با مشارکت نیرو‌های سازمان مدیریت بحران ترکیه (آفاد)، ژاندارمری، گارد ساحلی و شهرداری انجام شد. خودروی مصطفی کدیکلی پیش‌تر در بستر رودخانه‌ای در محله یایلاجیک پیدا شده بود و سرانجام پیکر او در آب‌های خلیج ازمیت کشف شد.