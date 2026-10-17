به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان مهاباد اعلام کرد: در مراسم گرامیداشت روز پرستار و تجلیل از پرستاران نمونه کشوری که پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵ با حضور رئیس‌جمهور و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سالن نورالرضا برگزار شد، خانم ایران سلیمانی اقدم، به عنوان مدیر پرستاری نمونه کشوری انتخاب شد.

خانم سلیمانی اقدم در این مراسم به پاس مدیریت شایسته، تعهد حرفه‌ای و خدمات مؤثر در حوزه پرستاری، لوح تقدیری از سوی دکتر مسعود پزشکیان دریافت کرد.