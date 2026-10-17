به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، هادی حق‌شناس صبح امروز در جلسه بررسی آخرین وضعیت بازسازی بازار سوخته رشت، با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از کسبه آسیب‌دیده گفت: احیای بازار تنها به مرمت و بازسازی واحد‌های تجاری محدود نمی‌شود و تعیین تکلیف خسارت‌های بیمه‌ای، تأمین منابع مالی و رفع موانع بانکی بازاریان نیز باید به‌صورت هم‌زمان و جدی دنبال شود.

وی تعیین تکلیف مطالبات بیمه‌ای را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کسبه دانست و افزود: برای حل این مسئله، جلسات و رایزنی‌های متعددی با مسئولان دولت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران صنعت بیمه و رئیس‌جمهور انجام شده است و پیگیری‌ها تا دستیابی بازاریان به نتایج ملموس ادامه خواهد یافت.

استاندار گیلان با اشاره به هزینه‌های سنگین بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده تصریح کرد: کسبه برای بازگشت به چرخه فعالیت اقتصادی به حمایت مؤثر و منابع مالی مناسب نیاز دارند؛ ازاین‌رو، نباید اجازه داد مشکلات بیمه‌ای، اعتباری و اداری، روند بازسازی بازار را طولانی‌تر و فشار اقتصادی بر بازاریان را تشدید کند.

هادی حق‌شناس با تأکید بر لزوم تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی گفت: شبکه بانکی و دستگاه‌های مسئول موظف‌اند پرونده‌های متقاضیان را با سرعت و دقت بررسی کرده و موانع موجود، به‌ویژه مشکلات مربوط به ضمانت‌ها و شرایط دریافت تسهیلات را در چارچوب ضوابط قانونی برطرف کنند.

وی افزود: تمهیدات لازم برای تسهیل پرداخت تسهیلات اندیشیده شده است و منابع حمایتی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار افراد واجد شرایط قرار گیرد تا کسبه بتوانند واحد‌های خود را بازسازی کرده و فعالیت اقتصادی‌شان را از سر بگیرند.

استاندار گیلان حمایت از بازاریان را نیازمند هماهنگی منسجم میان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و نهاد‌های حمایتی دانست و بیان کرد: اقدامات دستگاه‌ها باید متناسب با ابعاد خسارت‌های واردشده و معطوف به حل واقعی مشکلات کسبه باشد؛ زیرا نتیجه این پیگیری‌ها زمانی ارزشمند است که در زندگی و فعالیت اقتصادی بازاریان ملموس شود.

حق‌شناس با بیان اینکه مدیریت استان مشکلات معیشتی و اقتصادی کسبه آسیب‌دیده را با جدیت دنبال می‌کند، تأکید کرد: مسائل مربوط به بیمه، تسهیلات و موانع اجرایی بازسازی تا حصول نتیجه و فراهم شدن شرایط بازگشت بازاریان به فعالیت عادی، در دستور کار مدیریت استان باقی خواهد ماند.

وی در پایان، بازار تاریخی رشت را بخشی مهم از هویت اجتماعی و اقتصادی مرکز استان دانست و خاطرنشان کرد: تسریع در احیای این مجموعه و بازگشت رونق به بازار، نیازمند اجرای دقیق مصوبات و همکاری مستمر همه دستگاه‌های مسئول است.