مدیر شبکه آی‌فیلم با اعلام راه‌یابی ۲۰ طرح به مرحله نهایی نخستین رویداد «پیش‌نمایی»، از اختصاص هفت دقیقه به هر صاحب طرح برای ارائه ایده خود خبر داد و گفت: این رویداد، طی دو تا سه ماه آینده برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احسان کاوه، مدیر شبکه آی‌فیلم و دبیر نخستین رویداد «پیش‌نمایی» این شبکه، با تشریح اهداف، سازوکار اجرایی و آخرین وضعیت برگزاری این رویداد، هدف اصلی آن را ایجاد فرصتی عادلانه برای معرفی ایده‌های خلاقانه، شناسایی استعداد‌های حرفه‌ای و تسهیل ارتباط مستقیم میان صاحبان طرح و سفارش‌دهندگان تولیدات نمایشی عنوان کرد.

وی با اشاره به شکل‌گیری رویداد‌های پیچینگ در کشور‌های مختلف گفت: در حوزه تولیدات هنری و رسانه‌ای، امکان ساخت نمونه اولیه برای همه ایده‌ها وجود ندارد و ارزیابی طرح‌ها نیز گاهی به میزان ارتباطات و دسترسی صاحبان ایده به سفارش‌دهندگان وابسته است. به همین دلیل، سازوکار‌هایی برای ارائه مستقیم ایده‌ها به سفارش‌دهندگان و سرمایه‌گذاران شکل گرفته است تا در مدت‌زمانی محدود، امکان معرفی و ارزیابی تعداد بیشتری از طرح‌ها فراهم شود.

کاوه افزود: شبکه آی‌فیلم به‌عنوان بازوی پخش بین‌المللی فیلم و مجموعه معاونت برون‌مرزی، تصمیم گرفت از این ظرفیت برای شناسایی نیرو‌های حرفه‌ای استفاده کند، افرادی که به دلایل مختلف از چرخه تولید فاصله گرفته‌اند یا فرصت مناسبی برای معرفی آثار خود در سطح ملی و بین‌المللی نداشته‌اند.

به گفته وی، این مسیر با تمرکز بر فیلم کوتاه آغاز شده است تا ضمن شناسایی افراد حرفه‌ای، امکان سفارش تولید و ارزیابی توانمندی‌های آنان فراهم شود. در مراحل بعد نیز امید می‌رود زمینه همکاری این افراد با دیگر شبکه‌های رسانه ملی و اداره کل تولیدات نمایشی برای تولید فیلم‌های کوتاه و آثار بلندتر فراهم شود.

«پیش‌نمایی»، معادل فارسی پیشنهادی برای پیچینگ

مدیر شبکه آی‌فیلم درباره انتخاب عنوان این رویداد افزود: با توجه به ضرورت پاسداشت زبان فارسی، این شبکه برای یافتن معادلی مناسب برای واژه «پیچینگ» اقدام کرد و در پی پیگیری‌های انجام‌شده و با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی، عنوان «پیش‌نمایی» پیشنهاد شد.

وی ابراز امیدواری کرد این واژه به‌تدریج در حوزه تولیدات هنری و رسانه‌ای رواج یابد و جایگزین واژه پیچینگ شود.

ارزیابی حرفه‌ای طرح‌ها بدون دخالت سلیقه‌ای

کاوه با تشریح سازوکار انتخاب طرح‌ها گفت: در رویداد پیش‌نمایی، انتخاب ایده‌ها بر عهده سفارش‌دهندگان، خریداران و سرمایه‌گذاران است. آنان در روز برگزاری به ارائه طرح‌ها گوش می‌دهند و بر اساس نیاز‌ها و علایق خود، با صاحبان ایده‌های مورد نظر وارد گفت‌و‌گو می‌شوند.

وی افزود: وظیفه شبکه آی‌فیلم در مرحله نخست، بررسی سوابق و رزومه حرفه‌ای صاحبان طرح و احراز توانمندی آنان برای عملیاتی کردن ایده‌هاست. پس از آن نیز آموزش‌های لازم در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد تا بتوانند ایده خود را در مدت‌زمان تعیین‌شده، به شکلی مؤثر و حرفه‌ای ارائه کنند.

به گفته دبیر این رویداد، فرآیند آماده‌سازی شامل دو مرحله اصلی است، نخست، بررسی صلاحیت و توانمندی حرفه‌ای صاحبان ایده و سپس آموزش و آماده‌سازی آنان برای ارائه مناسب طرح.

کاوه تأکید کرد که برگزارکننده در محتوای طرح‌ها مداخله نمی‌کند و جز در موارد مغایر با قانون اساسی و قوانین جاری کشور، قرار نیست به دلیل ملاحظات سلیقه‌ای مانع ارائه ایده‌ای شود. به گفته وی، ممکن است طرحی مورد پسند یک سفارش‌دهنده قرار نگیرد، اما این مسئله نباید موجب محروم شدن صاحب ایده از فرصت معرفی اثر خود شود.

وی تصریح کرد: پس از راه‌یابی طرح‌ها به مرحله نهایی، آی‌فیلم نیز مانند دیگر سفارش‌دهندگان و سرمایه‌گذاران حاضر در رویداد، در جایگاه انتخاب‌کننده قرار می‌گیرد و می‌تواند بر اساس نیاز‌های خود، یک یا دو طرح را از میان ۲۰ طرح نهایی برای سرمایه‌گذاری یا همکاری انتخاب کند.

تعهد به محتوای توافق‌شده در مرحله تولید

مدیر شبکه آی‌فیلم درباره نحوه همکاری با صاحبان طرح‌ها گفت: ورود به رویداد، جز در موارد مرتبط با قوانین جاری کشور، با مداخله محتوایی شبکه یا سازمان صداوسیما همراه نیست و انتخاب طرح‌ها نیز بر اساس نظر سفارش‌دهندگان و متناسب با نیاز‌های آنان انجام می‌شود.

وی افزود: در صورتی که شبکه‌ای طرحی را انتخاب کند و تمام یا بخشی از هزینه تولید آن را بر عهده بگیرد، قرارداد بر مبنای همان طرح و محتوای ارائه‌شده منعقد خواهد شد. بنابراین، سفارش‌دهنده انتظار دارد محصول نهایی مطابق با محتوای مورد توافق تولید شود.

کاوه گفت: تغییر محتوای طرح بدون هماهنگی و توافق با سفارش‌دهنده می‌تواند در اجرای تعهدات قراردادی اختلال ایجاد کند؛ از این رو، حفظ محتوای مورد توافق در فرآیند تولید اهمیت دارد.

تأثیر شرایط جنگی بر زمان برگزاری رویداد

کاوه درباره دلایل تأخیر در برگزاری نخستین رویداد پیش‌نمایی گفت: شرایط جنگی طی چند ماه گذشته، برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد و امکان برگزاری جلسات آنلاین و انجام رفت‌وآمد‌های مورد نیاز برای پیشبرد امور مانند گذشته فراهم نبود.

وی افزود: قرار بود این رویداد در حاشیه جشنواره صبح برگزار شود، اما شرایط کشور برگزاری جشنواره را نیز به تعویق انداخت و در نتیجه، برنامه اولیه پیش‌نمایی تغییر کرد.

مدیر شبکه آی‌فیلم افزود: در حال حاضر تلاش می‌کنیم مراحل باقی‌مانده را در سریع‌ترین زمان ممکن به پایان برسانیم تا رویداد به‌صورت مستقل از جشنواره صبح برگزار شود. با این حال، اگر تکمیل فرآیند‌های اجرایی به زمان بیشتری نیاز داشته باشد، برگزاری آن هم‌زمان با دوره بعدی جشنواره صبح نیز در نظر گرفته شده است.

وی درباره زمان احتمالی برگزاری گفت: اگر طی یک ماه آینده آموزش‌ها نهایی شود، بررسی طرح‌ها به پایان برسد و جلسات حضوری مورد نیاز برگزار شود، امیدواریم پیش‌نمایی طی دو تا سه ماه آینده برگزار شود. در غیر این صورت، در صورت تغییر نکردن برنامه جشنواره صبح، این رویداد در اردیبهشت ۱۴۰۶ و هم‌زمان با جشنواره برگزار خواهد شد.

۲۰ طرح در مرحله نهایی، هفت دقیقه برای معرفی هر ایده

دبیر نخستین رویداد پیش‌نمایی درباره آخرین وضعیت طرح‌های دریافتی گفت: تعداد طرح‌های ارسال‌شده به دبیرخانه چند برابر ظرفیت نهایی بود و پس از بررسی اولیه سوابق و ارزیابی حرفه‌ای بودن فیلم‌سازان و تولیدکنندگان، فرآیند آموزش آغاز شد.

وی افزود: ویدئو‌های آموزشی با هدف آشنایی شرکت‌کنندگان با اصول و قواعد ارائه حرفه‌ای طرح‌ها تهیه شده است. در مرحله کنونی، شرکت‌کنندگان به‌صورت تمرینی و در حضور مدرسان، ایده‌های خود را ارائه می‌کنند و بر اساس میزان رعایت معیار‌های آموزش‌داده‌شده مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

کاوه با اشاره به ظرفیت نهایی رویداد افزود: در مجموع، ۲۰ طرح برای ارائه در مرحله نهایی در نظر گرفته شده است و هر صاحب طرح حدود هفت دقیقه فرصت دارد تا ایده خود را معرفی کند. پس از ارائه‌ها نیز سفارش‌دهندگان، خریداران و سرمایه‌گذاران حاضر در رویداد می‌توانند طرح‌های مورد نظر خود را برای همکاری انتخاب کنند.

وی تأکید کرد: هدف از برگزاری این رویداد، ایجاد فرصتی حرفه‌ای برای معرفی ایده‌ها، شناسایی ظرفیت‌های تازه در حوزه تولیدات نمایشی و برقراری ارتباط مستقیم میان صاحبان طرح و سفارش‌دهندگان است؛ فرآیندی که امید می‌رود به شکل‌گیری همکاری‌های مؤثر و تولید آثاری متناسب با نیاز شبکه‌ها و ذائقه مخاطبان منجر شود.