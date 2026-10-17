هواشناسی بوشهر وزش باد شمال غربی و تلاطم دریا را برای امروز و امشب برای استان پیش‌بینی کرد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشه‌های هواشناسی در ساعت‌هایی از ظهر تا اوایل امشب به سبب وزش باد شمال غربی بر روی دریا، سواحل جنوبی استان تا حدودی متلاطم پیش بینی می‌شود.

حسین مستانه افزود: همچنین از روز دوشنبه تا پایان هفته در برخی نقاط استان (بیشتر مناطق شرقی و ارتفاعات) رشد ابر و احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی دور از انتظار نیست.

وی آسمان را صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر در برخی مناطق و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش‌بینی کرد.

کارشناس هواشناسی بوشهر اضافه کرد: وزش باد متغیر، بیشتر شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در سواحل جنوبی از ظهر تا اوایل امشب ۱۲ تا ۴۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا هم ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و در سواحل جنوبی از ظهر تا اوایل امشب ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتی‌متر پیش‌بینی می‌شود.

مستانه گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۷:۲۲ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۱۳:۴۴، جزر دوم ساعت ۱۴:۳۳ و مد دوم ساعت ۲۳:۴۵ دقیقه خواهد بود.