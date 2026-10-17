همزمان با سراسر کشور و با حضور مجازی رئیس‌جمهور، ۳۵ طرح آموزشی و ۶۹ فضای ورزشی در استان یزد به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیرکل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس استان یزد گفت: آیین بهره‌برداری از طرح‌های آموزشی، بهسازی مدارس و فضا‌های ورزشی، همزمان با سراسر کشور و با حضور مجازی رئیس‌جمهور (به صورت ارتباط تصویری) برگزار شد.یازمند افزود: در این طرح ملی، ۲ هزار و ۳۳۱ طرح آموزشی، ۸۱ هزار و ۱۹۱ کلاس درس بهسازی‌شده در قالب طرح شهید عجمیان و هزار و ۵۲۰ فضای ورزشی در نقاط مختلف کشور به بهره‌برداری رسید.

وی ادامه داد: سهم استان یزد از این طرح‌ها، ۳۵ طرح آموزشی، بهسازی ۳ هزار کلاس درس و ۶۹ فضای ورزشی است که برای اجرای آنها بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان از سوی اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد و همچنین با مشارکت خیران هزینه شده است.

در استان یزد، آیین بهره‌برداری از این طرح‌ها در آموزشگاه پسرانه شاهد شهید جعفری نعیمی برگزار شد و نمازخانه این آموزشگاه نیز از جمله فضا‌هایی بود که امروز به بهره‌برداری رسید.

رئیس‌جمهور نیز با حضور در یکی از مدارس تهران، دستور بهره‌برداری همزمان از مجموعه طرح‌های آموزشی، بهسازی و فضا‌های ورزشی مدارس کشور را صادر کرد.