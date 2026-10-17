رئیس کانون علوم و فناوری های نوین ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: طرح درس ملی آموزش فضاپایه که حاصل ماه‌ها تلاش کارشناسان، پژوهشگران و اساتید حوزه آموزش و فناوری فضایی در کانون علوم و فناوری های نوین ایران با همکاری سازمان فضایی ایران است، با هدف آشنایی پایه‌ای کودکان و نوجوانان با دانش و فناوری‌های نوین فضایی، نجوم کاربردی، کاربرد فناوری‌های فضایی در زندگی روزمره و تقویت تفکر علمی در کشور طراحی شده است.

مصطفی پردلی افزود: با توجه به پیشرفت‌های چشمگیر جمهوری اسلامی ایران در صنعت فضایی و پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره‌های گوناگون، آموزش فضاپایه از سنین پایه می‌تواند نقش بسزایی در کشف استعدادها، هدایت تحصیلی کودکان و نوجوانان به سمت رشته‌های استراتژیک و ایجاد انگیزه و خودباوری ملی ایفا کند.

پردلی گفت: محتوای این طرح درس شامل سرفصل‌های متنوعی از جمله مبانی فضا، ساختار ماهواره‌ها، کاربرد فناوری‌های فضایی (مانند سنجش از دور و ناوبری) و آشنایی با دستاورد‌های فضایی کشور است که به‌زودی در قالب بسته‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی کانون علوم و فناوری های نوین ایران در سراسر کشور به اجرا درخواهد آمد.

رئیس کانون علوم و فناوری های نوین ایران افزود: مربیان آموزش نجوم و فناوری فضایی در کانون علوم و فناوری های نوین ایران برای تدریس این طرح درس دوره های آموزشی تخصصی دیده اند.

مصطفی پردلی ابراز امیدواری کرد که اجرای این طرح، گامی استوار در جهت توسعه همه‌جانبه اقتصاد فضا و ترویج فرهنگ علمی در میان آینده‌سازان ایران اسلامی باشد.