رئیس ستاد اقامه نماز کشور بر نقش خانواده و مدرسه در تربیت دینی دانش‌آموزان و همچنین ضرورت تقویت ارتباط آنان با قرآن، مسجد و آموزه‌های اسلامی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز کشور، در آیین بزرگداشت هفته اولیا و مربیان، با بیان اینکه تربیت فرزند به صرف زمان، حوصله و پیگیری مستمر نیاز دارد، گفت: والدین نباید از تکرار نکات تربیتی خسته شوند چراکه ممکن است فرزندان در نخستین مواجهه به توصیه‌های آنان توجه نکنند، اما استمرار در آموزش و تذکر صحیح می‌تواند در شکل‌گیری شخصیت و رفتار آنان تأثیرگذار باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی با تأکید بر ضرورت توجه به علم مفید در نظام آموزشی بیان کرد: برخورداری از مدرک تحصیلی به‌تنهایی برای موفقیت در زندگی کافی نیست و آموزش باید با مهارت‌آموزی همراه باشد. یکی از مشکلات جامعه این است که افراد با وجود برخورداری از مدارک دانشگاهی، گاهی مهارت لازم برای اشتغال را ندارند.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان باید در کنار تحصیل، مهارت‌های مورد نیاز زندگی و بازار کار را نیز بیاموزند، زیرا علم زمانی می‌تواند در زندگی فردی و اجتماعی مؤثر باشد که به توانایی انجام کار و حل مسائل منجر شود.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور به اهمیت مطالعه و یادگیری مستمر، بر ضرورت اختصاص بخشی از وقت خانواده‌ها به افزایش آگاهی و کسب دانش مفید تأکید کرد و گفت: اطلاعات فراوان به‌تنهایی کافی نیست، بلکه باید به دنبال یادگیری مطالبی باشیم که در زندگی فردی و اجتماعی کاربرد داشته باشند.

حجت الاسلام والمسلمین قرائتی همچنین با تأکید بر نقش خانواده و مدرسه در تربیت دینی دانش‌آموزان، بر ضرورت تقویت ارتباط آنان با قرآن، مسجد و آموزه‌های اسلامی تأکید کرد و توجه به تربیت معنوی را در کنار آموزش‌های علمی و مهارتی ضروری دانست.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت رعایت عدالت در رفتار با فرزندان، بر ضرورت پرهیز والدین از تبعیض میان آنان تأکید کرد و توجه به احساسات و نیاز‌های عاطفی فرزندان را از موضوعات مهم در تربیت خانوادگی دانست.

حجت الاسلام والمسلمین قرائتی با تأکید بر ضرورت تعامل مؤثر خانواده و مدرسه، نقش والدین را در شکل‌گیری شخصیت و آینده فرزندان مهم ارزیابی کرد و خواستار توجه بیشتر خانواده‌ها به مسئولیت تربیتی خود در کنار آموزش‌های رسمی مدارس شد.