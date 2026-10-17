به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فاطمه حاجی ولی‌زاده در نشست خبری هفته ملی سلامت استخوان در پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به ناکافی بودن آموزش‌های عمومی درباره پوکی استخوان، بر ضرورت گسترش برنامه‌های پیشگیری، شناسایی افراد پرخطر و پیگیری درمان بیماران تأکید کرد.

وی با بیان اینکه پوکی استخوان اغلب بدون علائم مشخص پیشرفت می‌کند، اظهار کرد: با توجه به افزایش جمعیت سالمند کشور، شمار افراد در معرض این بیماری نیز افزایش می‌یابد و لازم است برنامه‌های آموزشی و پیشگیرانه متناسب با این روند توسعه پیدا کند.

ولی‌زاده افزود: بر اساس آمار ارائه‌شده، تنها حدود ۱۰ درصد مردم در مراکز جامع سلامت درباره پوکی استخوان و عوارض آن آموزش دیده‌اند. پایین بودن آگاهی عمومی، وجود باور‌های نادرست و جدی نگرفتن بیماری پس از تشخیص، از جمله موانعی است که پیشگیری و کنترل پوکی استخوان را با مشکل مواجه می‌کند.

غربالگری زنان بالای ۵۰ سال در پنج دانشگاه علوم پزشکی

رئیس اداره سلامت عضلانی‌اسکلتی وزارت بهداشت با تشریح اقدامات این وزارتخانه برای شناسایی افراد در معرض خطر، گفت: برنامه غربالگری و پیشگیری از شکستگی‌های ناشی از پوکی استخوان در پنج دانشگاه علوم پزشکی کشور اجرا می‌شود.

به گفته وی، در چارچوب این برنامه، زنان بالای ۵۰ سال بر اساس عوامل خطر و با استفاده از ابزار‌های غربالگری و پرسش‌نامه‌ها ارزیابی می‌شوند و افراد پرخطر برای بررسی و دریافت خدمات درمانی به پزشک خانواده ارجاع داده خواهند شد.

وی همچنین از آماده‌سازی پروتکل‌های درمان پوکی استخوان برای پزشکان خانواده با همکاری مراکز پژوهشی خبر داد و گفت این دستورالعمل‌ها قرار است به‌صورت رسمی منتشر شوند.

شکستگی خفیف می‌تواند نشانه پوکی استخوان باشد

ولی‌زاده با تأکید بر لزوم پیگیری وضعیت استخوان بیماران پس از شکستگی اظهار کرد: در برخی موارد، پس از درمان شکستگی، علت زمینه‌ای آن بررسی نمی‌شود؛ درحالی‌که شکستگی بر اثر ضربه خفیف یا بدون ضربه قابل‌توجه می‌تواند نشانه ضعف استخوان و احتمال ابتلا به پوکی استخوان باشد.

وی افزود: تدوین پروتکل‌های تخصصی برای مراقبت از این بیماران و توسعه مراکز پیگیری شکستگی در دستور کار قرار دارد، اما تعداد مراکز موجود هنوز پاسخگوی نیاز کشور نیست. گسترش این خدمات می‌تواند به شناسایی بیماران در معرض خطر و پیشگیری از شکستگی‌های بعدی کمک کند.

افزایش خطر پوکی استخوان با سالمندی جمعیت

رئیس اداره سلامت عضلانی‌اسکلتی وزارت بهداشت با اشاره به آسیب‌پذیری بیشتر زنان در برابر این بیماری گفت: پوکی استخوان معمولاً در زنان زودتر از مردان بروز می‌کند و زنان بالای ۵۰ سال از گروه‌های در معرض خطر محسوب می‌شوند. شکستگی‌های ناشی از این بیماری ممکن است به محدودیت حرکتی و ناتوانی طولانی‌مدت منجر شوند.

ولی‌زاده با اشاره به برنامه‌های هفته ملی سلامت استخوان، گفت: از سال ۱۳۹۷، برنامه‌های این مناسبت از یک روز به یک هفته افزایش یافته است و معاونت بهداشت وزارت بهداشت با همکاری مراکز علمی و پژوهشی در تلاش است یافته‌های علمی را به آموزش‌های قابل استفاده برای مردم تبدیل کند.

وی در پایان، ارتقای سواد سلامت، تقویت نقش رسانه‌ها و همکاری بیمه‌ها و بخش‌های مختلف نظام سلامت را از الزامات توسعه خدمات پیشگیری، تشخیص و درمان پوکی استخوان دانست.