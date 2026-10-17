معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری تهران در امور دادگاه‌های صلح و شورا‌های حل اختلاف، از ثبت ۲۷ هزار و ۵۳۰ فقره سازش در پرونده‌های قابل صلح و سازش طی شهریورماه ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی‌ناصر کلی‌وند، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران در امور دادگاه‌های صلح و شورا‌های حل اختلاف، با تشریح عملکرد این مجموعه در شهریورماه ۱۴۰۵، از افزایش نرخ صلح و سازش در سطح استان تهران و مختومه شدن تعداد پرونده‌هایی بیش از پرونده‌های وارده در این دوره خبر داد.

وی اظهار کرد: در شهریورماه سال ۱۴۰۵، تعداد ۶۲ هزار و ۷۱۷ فقره پرونده به مجموعه شورا‌های حل اختلاف استان تهران وارد شده و در مقابل، ۶۴ هزار و ۵۲۹ فقره پرونده مختومه شده است؛ به این ترتیب، عملکرد این مجموعه در دوره مذکور از نظر تعداد پرونده‌های خروجی، یک‌هزار و ۸۱۲ فقره بیش از پرونده‌های ورودی بوده است.

کلی‌وند با اشاره به آمار پرونده‌های قابل صلح و سازش افزود: در شهریورماه امسال، تعداد ۶۴ هزار و ۸۷۹ فقره پرونده دارای قابلیت صلح و سازش بوده که از این تعداد، ۲۷ هزار و ۵۳۰ فقره به سازش منتهی شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۴، از مجموع ۶۰ هزار و ۴۰۲ فقره پرونده قابل صلح و سازش، تعداد ۲۰ هزار و ۶۰۰ فقره با توافق طرفین به سازش رسیده بود.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران در امور دادگاه‌های صلح و شورا‌های حل اختلاف با بیان اینکه آمار‌ها حاکی از بهبود شاخص صلح و سازش در سطح استان است، تصریح کرد: نرخ صلح و سازش در کل استان تهران در شهریورماه ۱۴۰۵ به ۴۲.۴۳ درصد رسید؛ در حالی که این شاخص در شهریورماه سال گذشته ۳۴.۱ درصد بود که بیانگر رشد حدود ۸ درصدی است.

وی در ادامه به تفکیک عملکرد شهر تهران و شهرستان‌های تابعه اشاره کرد و گفت: نرخ صلح و سازش در شهر تهران از ۳۵.۲۲ درصد در شهریورماه ۱۴۰۴ به ۴۲.۳۵ درصد در شهریورماه سال جاری افزایش یافته است که رشد حدود ۷ درصدی را نشان می‌دهد.

کلی‌وند افزود: در شهرستان‌های تابعه استان تهران نیز نرخ صلح و سازش از ۳۲.۳۷ درصد در مدت مشابه سال گذشته به ۴۲.۵۷ درصد در شهریورماه ۱۴۰۵ رسیده و با افزایش حدود ۱۰ درصدی همراه بوده است.

وی در پایان، افزایش تعداد پرونده‌های منتهی به سازش و ارتقای نرخ صلح و سازش در سطح استان را نشان‌دهنده اهمیت تلاش مستمر برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات دانست و بر تداوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی دادگاه‌های صلح و شورا‌های حل اختلاف برای گسترش فرهنگ سازش و تسهیل دستیابی طرفین به توافق تأکید کرد.