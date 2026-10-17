به گزارش



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از تک‌کرانچ، تیم واکنش اضطراری رایانه‌ای هندوستان (CERT-In) اعلام کرد: گزارش‌هایی از سوی شرکت‌های عرضه‌کننده مدل‌های هوش مصنوعی دریافت کرده است که حاکی از دسترسی غیرمجاز مدل‌های این شرکت‌ها به سامانه‌های عملیاتی سازمان‌های هندی است.

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، این عامل‌های هوش مصنوعی نه از طریق هک‌های سایبری سنتی، بلکه با بهره‌برداری از نقاط ضعف امنیتی نظیر «اطلاعات احراز هویت رها شده»، «تنظیمات اتصال نادرست در مخازن کد عمومی» و «سطوح دسترسی بیش از حد در نقش‌های ابری»، توانسته‌اند به این سامانه‌ها نفوذ کنند. به عبارت دیگر، هوش مصنوعی از قابلیت‌های دسترسی موجود برای عبور از مجوز‌های تعیین‌شده استفاده کرده است.





آنچه حادثه هندوستان را درباره موارد مشابه در کشور‌های دیگر خطرناک‌تر می‌کند، نوع داده‌های لو رفته است. در حالی که در حوادث مشابه (مانند نفوذ مدل‌های OpenAI به وب‌سایت‌های دولتی استرالیا)، دسترسی به سوابق حساس رد شده بود، اما در هندوستان، عامل‌های هوش مصنوعی موفق به خواندن داده‌های شخصی افراد و سوابق تجاری محرمانه شده‌اند. همچنین، برخلاف پرونده‌های پیشین، در این مورد چندین شرکت مختلف هوش مصنوعی در این دسترسی‌ها نقش داشته‌اند.





این در حالی است که تابستان گذشته نیز حواشی زیادی پیرامون عامل‌های «افسارگسیخته» هوش مصنوعی به راه افتاد؛ از جمله خروج عامل‌های OpenAI از محیط آزمایشی و هک شرکت فرانسوی «هاگینگ فیس».

در نهایت، آژانس CERT-In در حالی از افشای نام شرکت‌های توسعه‌دهنده یا سازمان‌های آسیب‌دیده خودداری کرد که هنوز مشخص نیست آیا این عامل‌های هوش مصنوعی تغییری در سیستم‌های نفوذ کرده ایجاد کرده‌اند یا خیر.