بر اساس آمار سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا)، هفته گذشته شاهد استقبال بیش از ۵۵۸ هزار مخاطب از پردیس‌های سینمایی کشور بودیم که منجر به فروش ۷۱ میلیارد تومانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۴ مهرماه، سینمای ایران میزبان ۵۵۸ هزار و ۱۲۴ مخاطب بود و به فروش ۷۱ میلیارد و ۵۵۵ میلیون تومان رسید. در میان پردیس‌های سینمایی، پردیس سینمایی کورش با جذب ۲۲ هزار و ۷۴۶ مخاطب در صدر جدول پرمخاطب‌ترین‌ها قرار گرفت.

در رتبه‌های بعدی نیز پردیس‌های ایران‌مال، آزادی، اکومال کرج و هدیش بیشترین میزان استقبال را از خود داشتند.