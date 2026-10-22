به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ احسان میر محمد صادقی مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر گفت: در شرایطی که تحریم‌ها، واردات منبع تغذیه کلید زنی باتری واگن‌های مسافری یا همان (باتری شارژر سوئیچینگ) و تجهیزات مرتبط با آن را با محدودیت روبه‌رو کرده بود، پژوهشگران شرکتی دانش بنیان مستقر در بستر دانشگاه با نیازسنجی دقیق و شناسایی یکی از نیاز‌های اساسی صنعت ریلی، مسیر طراحی و تولید این محصول را متناسب با نیاز کشور آغاز کرد.

حاصل این تلاش، بومی‌سازی محصولی دانش بنیان است که درمقایسه با نسل قدیم منبع تغدیه باتری‌های واگن طول عمر بالا تری دارد.

تجهیزی که حالا می‌تواند بخشی از نیاز ناوگان ریلی کشور را تأمین کند و وابستگی به واردات را کاهش دهد.

این یکی از محصولات تولید شده در دل مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر است.