\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0648\u062b\u0631\u060c \u0628\u0627 \u0628\u0631\u062e\u0648\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0630\u062e\u0627\u06cc\u0631 \u063a\u0646\u06cc \u0622\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0639\u062f\u0646\u06cc\u060c \u0628\u0647 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0638\u0631\u0641\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0646\u0648\u0638\u0647\u0648\u0631 \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0622\u0628\u200c\u062f\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u06af\u06cc\u0648\u06cc \u0628\u0627 \u062f\u0645\u0627\u06cc \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f5\u06f5 \u062f\u0631\u062c\u0647 \u0633\u0627\u0646\u062a\u06cc\u200c\u06af\u0631\u0627\u062f\u060c \u0631\u0648\u0632\u0627\u0646\u0647 \u067e\u0630\u06cc\u0631\u0627\u06cc \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0628\u0647\u0631\u0647\u200c\u0645\u0646\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u062e\u0648\u0627\u0635 \u0622\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0639\u062f\u0646\u06cc\u060c \u062a\u0633\u06a9\u06cc\u0646 \u062f\u0631\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0641\u0635\u0644\u06cc \u0648 \u062a\u062c\u0631\u0628\u0647 \u0622\u0631\u0627\u0645\u0634 \u062f\u0631 \u062f\u0644 \u0637\u0628\u06cc\u0639\u062a \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0633\u0641\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\n \n\u0622\u0628\u200c\u062f\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u06af\u06cc\u0648\u06cc\n