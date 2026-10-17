مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی گفت: مسافران عبوری این استان می‌توانند از سهمیه ۵۰ لیتری بنزین کارت شخصی خود با نرخ سوم استفاده کنند و در صورت اتمام سهمیه نیز با مراجعه به جایگاه‌های پیش‌بینی‌شده، با استفاده از کارت اضطراری سوخت‌گیری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی گفت: با توجه به مشکلات ایجادشده در توزیع بنزین از طریق کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها در ماه‌های مرداد و شهریور و شکل‌گیری صف‌های طولانی، تصمیم گرفته شد مدیریت مصرف سوخت بیش از گذشته به شهروندان واگذار شود.

محمدرضا عابدانی گفت: این طرح از ابتدای مردادماه در استان کرمان و از ابتدای شهریورماه در استان سیستان و بلوچستان اجرا شده بود و با بررسی نتایج آن، اجرای طرح از اول مهرماه در خراسان جنوبی نیز در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در چارچوب این طرح، ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم، معادل نرخ سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه، به سهمیه کارت‌های سوخت شخصی اضافه شده است، گفت: با اجرای این تصمیم، توزیع عادی بنزین از طریق کارت‌های اضطراری متوقف شد و شهروندان می‌توانند سوخت مورد نیاز خود را با استفاده از کارت شخصی مدیریت کنند.

عابدانی افزود: اجرای این طرح علاوه بر کاهش صف‌های سوخت‌گیری، موجب روان‌تر شدن روند توزیع فرآورده‌های نفتی در جایگاه‌های استان شده است.

وی گفت: همچنین بررسی‌ها از کاهش مصرف بنزین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی با اشاره به سهمیه‌های اختصاص‌یافته به خودرو‌ها گفت: شهروندان با برنامه‌ریزی برای مصرف سهمیه‌های خود می‌توانند نیاز‌های روزمره‌شان را مدیریت کنند؛ به‌گونه‌ای که ۶۰ لیتر بنزین با نرخ اول، ۵۰ لیتر با نرخ دوم و ۵۰ لیتر نیز با نرخ سوم در اختیار دارند.

عابدانی با اشاره به وضعیت مسافران عبوری از استان گفت: مسافرانی که از سایر استان‌ها وارد خراسان جنوبی می‌شوند نیز می‌توانند در صورت نیاز، از سهمیه ۵۰ لیتری نرخ سوم کارت شخصی خود در جایگاه‌های استان استفاده کنند.

وی افزود: با توجه به گستردگی استان و احتمال اتمام سهمیه سوخت برخی مسافران، جایگاه‌های مشخصی برای سوخت‌گیری با کارت اضطراری پیش‌بینی شده تا مسافران در صورت اتمام سهمیه کارت شخصی خود بتوانند با مراجعه به این جایگاه‌ها، سوخت مورد نیازشان را دریافت کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی همچنین درباره تأمین سوخت گروه‌های پرمصرف گفت: برخی شرکت‌های پیمانکاری، شرکت‌های پخش، خودرو‌های دولتی و دستگاه‌هایی که نیاز سوختی آنها با سهمیه اختصاص‌یافته تأمین نمی‌شود، از طریق سازوکار پیش‌بینی‌شده و با معرفی دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌ها، درخواست خود را اعلام می‌کنند.

عابدانی افزود: درخواست‌های مازاد این گروه‌ها بررسی می‌شود و در صورت تأیید نیاز، سوخت مورد نیاز آنها به‌صورت محدود از طریق کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها تأمین خواهد شد تا فعالیت‌های ضروری با مشکل مواجه نشود.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از کارت سوخت شخصی گفت: تمامی خودرو‌های دارای پلاک می‌توانند برای دریافت کارت سوخت شخصی اقدام کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی گفت: متقاضیان با ثبت درخواست اینترنتی و انتخاب روش دریافت حضوری، می‌توانند کارت خود را در فاصله ۲۴ ساعت کاری تحویل بگیرند و از آن برای سوخت‌گیری استفاده کنند.