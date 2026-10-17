

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛مرکزکرمانشاه ، آيت معروفي نويسنده ي کتاب( ايستاده در حصار ) گفت : در اين اثر فرهنگي بخشي از حماسه‌ها و ايثارگري‌هاي رزمندگان منطقه پاوه بازخواني و روايت ميکند .

در اين مراسم، سردار ولي‌الله همت برادر شهيد همت در ايين رونمايي از اين کتاب نيز با اشاره به اهميت ثبت و انتشار خاطرات دوران دفاع مقدس، بر ضرورت حفظ و انتقال اين روايت‌ها به نسل‌هاي آينده تأکيد کرد.