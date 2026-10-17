تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در هفته نهم لیگ برتر امروز شنبه بیست و پنجم مهر با گروه جدید خود، میزبان تیم آلومینیوم اراک است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرمربی تیم فوتبال صنعت‌نفت آبادان با تاکید بر ضرورت حمایت هواداران از این تیم گفت: حضور و دلگرمی هواداران می‌تواند در بازگشت تیم به مسیر موفقیت نقش مهمی داشته باشد.

سید سیروس پورموسوی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل آلومینیوم اراک اظهار کرد: در سه روزی که هدایت صنعت‌نفت به من سپرده شده است به همراه گروه تجزیه و تحلیل، تلاش کردیم شرایط تیم را به دقت بررسی کنیم و معتقدم پیش از پرداختن به حریف، باید مشکلات تیم خودمان را برطرف کنیم.

وی افزود: در این مدت تلاش کردیم شرایط روحی و روانی بازیکنان را بهبود دهیم و با توجه به بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات و محدودیت‌های موجود، بازیکنان باید درک کنند که برای عبور از شرایط فعلی به تلاش بیشتری نیاز داریم.

سرمربی صنعت‌نفت آبادان با اشاره به دیدار پیش‌روی این تیم مقابل آلومینیوم اراک گفت: آلومینیوم یکی از تیم‌های خوب فوتبال ایران است و به نتیجه هفته گذشته این تیم توجهی نداریم، تلاش می‌کنیم با تغییر شگردهای بازی، عملکرد مناسبی برابر این تیم داشته باشیم.

پورموسوی درباره تغییرات احتمالی در کادر فنی صنعت‌نفت آبادان نیز بیان کرد: قطعا نفرات جدیدی به کادر اضافه خواهند شد و در یکی ۲ روز گذشته با مدیریت باشگاه صحبت کرده‌ایم، اما از آنجا که تعدادی از اعضای کادر فنی قبلی با باشگاه قرارداد دارند و باشگاه نیز از نظر مالی در مضیقه است، امیدوارم شرایط برای تکمیل کادر فنی مورد نظر فراهم شود.

وی با اشاره به تغییرات مدیریتی و فنی باشگاه ادامه داد: امیدواریم در صورت نگاه مثبت به این تغییرات، آثار آن در دیدار پیش‌رو دیده شود، افرادی با تجربه سال‌ها فعالیت در فوتبال و باشگاه صنعت‌نفت کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و امیدواریم این تجربه در ادامه مسیر به کمک تیم بیاید.

سرمربی صنعت‌نفت آبادان با تاکید بر نقش هواداران و مسئولان شهری در حمایت از این تیم گفت: حضور هواداران در کنار بازیکنان اهمیت زیادی دارد، از آنها خواسته‌ام کنار تیم باشند تا بازیکنان احساس غربت نکنند و دچار ناامیدی نشوند.

وی افزود: حضور مدیران و مسئولان در کنار بازیکنان نیز می‌تواند به آنها دلگرمی بدهد تا بدانند همچنان امید به بهبود شرایط وجود دارد و می‌توان اتفاقات هفته‌های ابتدایی لیگ برتر را پشت سر گذاشت.

پورموسوی درباره فضای پرتنش هفته‌های ابتدایی فصل نیز اظهار کرد: در سه روز گذشته با توجه به نقاط ضعفی که در تیم شناسایی کردیم تغییراتی در روند بازی ایجاد کرده‌ایم، بازیکنان همان نفرات قبلی هستند و در فرصت کوتاه موجود بیشتر تلاش کردیم از نظر روحی و روانی شرایط آنها را بهبود ببخشیم و روی روند جدید کار کنیم.

وی با ابراز امیدواری درباره آینده صنعت‌نفت آبادان گفت: آنچه برای من اهمیت دارد، این است که بازیکنان می‌خواهند از شرایط فعلی خارج شوند و هواداران نیز در سه روز گذشته با حضور کنار زمین و تشویق بازیکنان، انرژی مثبت به تیم منتقل کرده‌اند و مطمئن هستم اتفاقات خوبی برای صنعت‌نفت رقم خواهد خورد.

تیم فوتبال صنعت‌نفت آبادان در ادامه رقابت‌های لیگ، امروز شنبه بیست و پنجم مهر از هفته هشتم لیگ برتر در آبادان به مصاف آلومینیوم اراک، ساعت نوزده می‌رود.

پیروز قربانی سرمربی آلومینیوم اراک به نشست خبری پیش از بازی این تیم برابر صنعت‌نفت آبادان نرسید.