به همت خیران و در شب ولادت حضرت زینب (س) ۱۲ زوج جوان روستای خمینی شهر شهرستان بشاگرد، با برگزاری مراسم جشنی راهی خانه بخت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مسئول ستاد اجرایی ازدواج آسان در بشاگرد گفت: به این زوج‌های جوان یک سری جهیزیه شامل یخچال، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، فرش، ظروف و جارو برقی اهدا شد.

موسی کرمشاهی افزود: ارزش هر سری جهیزیه ۲۵۰ میلیون تومان است.

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رئیس خانه طلاب بشاگرد هم گفت: مراسم جشن ازدواج آسان از سال ۹۵ تاکنون در شهرستان بشاگرد در حال اجراست.

حجت السلام علی لیاقت افزود: در مدت این ۱۰ سال ششصد زوج جوان راهی خانه بخت شدند.