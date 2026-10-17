وزیر امور خارجه عراق در پنجاه و دومین اجلاس وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی، بر لزوم پایان اشغالگری خاک فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ فواد حسین وزیر خارجه عراق در این اجلاس گفت: عراق بر این باور است که احترام به حاکمیت کشورها، استقلال و تمامیت ارضی آنها، و نیز تحکیم اعتماد متقابل و بازگشت به گفت‌و‌گو، حقوق اساسی ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی را تشکیل می‌دهد.

او افزود: همکاری اسلامی باید در برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، توسعه‌ای و انسانی ترجمه و تقویت شود و با پیگیری و اجرا، زمینه تحقق نتایج ملموس برای همه ملت‌های اسلامی فراهم آید.

فواد حسین خاطرنشان کرد: عراق بر موضع ثابت خود در دفاع از حقوق ملی و تاریخی مشروع مردم فلسطین و ضرورت پایان دادن به اشغال، مخالفت با شهرک‌سازی و غارت خاک فلسطین تأکید می‌کند.

او گفت: عراق تداوم نقض آشکار حقوق مردم فلسطین در مدت سه سال گذشته و کشتار و ویرانی‌ها در این مدت را محکوم می‌کند.

وزیر خارجه عراق تاکید کرد: زمان آن فرا رسیده است که جامعه بین‌المللی مسئولیت‌های خود در محافظت از فلسطینیان و تضمین دسترسی آنان به کمک‌های انسانی را بر عهده بگیرد.

بر اساس این گزارش؛ پنجاه و دومین نشست شورای وزیران امور خارجه کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی امروز شنبه در بغداد پایتخت عراق آغاز به‌کار کرد و ریاست شورا به کشور عراق منتقل شد.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز شنبه ۲۵ مهر، به منظور شرکت در پنجاه و دومین اجلاس شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری‌های اسلامی، وارد فرودگاه بغداد پایتخت عراق شد و مورد استقبال معاون وزیر امور خارجه عراق قرار گرفت.

پنجاه و دومین اجلاس شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی، ۲۵ و ۲۶ مهر در بغداد برگزار می‌شود. شعار محوری این نشست «گفت‌و‌گو و همبستگی، دو ستون اساسی برای ترویج صلح و توسعه پایدار» است. وزیر امور خارجه در این سفر ضمن سخنرانی در اجلاس وزیران، با همتایان خود از کشور‌های اسلامی دیدار و رایزنی‌های دو جانبه خواهد داشت.