بازیهای پاراآسیایی؛ نخستین برد تنها نماینده تنیس روی میز ایران
ملیپوش پاراتنیس روی میز کشورمان نخستین دیدار خود در بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را با برد پشت سر گذاشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، حسن جانفشان تنها نماینده پاراتنیس روی میز ایران در بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، امروز شنبه ۲۵ مهر نخستین دیدار خود در کلاس ۲ را برگزار کرد.
جانفشان در گروه B به مصاف «ماسانوری اونو» از ژاپن رفت و این حریف را ۳ بر صفر (۱۱ بر ۶، ۱۱ بر ۹ و ۱۳ بر ۱۱) از پیشرو برداشت.
نماینده کشورمان تا ساعتی دیگر در دومین دیدار خود مقابل «چنگ لائو چو» از ماکائو به میدان میرود.