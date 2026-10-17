به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، حسن جان‌فشان تنها نماینده پاراتنیس روی میز ایران در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، امروز شنبه ۲۵ مهر نخستین دیدار خود در کلاس ۲ را برگزار کرد.

جان‌فشان در گروه B به مصاف «ماسانوری اونو» از ژاپن رفت و این حریف را ۳ بر صفر (۱۱ بر ۶، ۱۱ بر ۹ و ۱۳ بر ۱۱) از پیش‌رو برداشت.

نماینده کشورمان تا ساعتی دیگر در دومین دیدار خود مقابل «چنگ لائو چو» از ماکائو به میدان می‌رود.