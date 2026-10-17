به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، علیرضا پورسان گفت : در پی واژگونی یک دستگاه خودروی نیسان پاترول در محدوده خطبه‌سرای شهرستان تالش ، یک نفر جان باخت و سه نفر مصدوم شدند.

وی افزود : در این حادثه ، زنی ۲۵ ساله به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان گفت : دو نفر از مصدومان مردی ۳۰ ساله ، زنی ۴۵ ساله و مردی ۳۳ ساله توسط امدادگران جمعیت هلال‌احمر به بیمارستان نورانی تالش منتقل شدند.