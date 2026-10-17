نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی با مدافعان نظم ایرانی و مسیر اقتدار در خلیج فارس و تنگه هرمز، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حجت الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی صادقی در سفر به نوار ساحلی هرمزگان و مناطق سخت گذر مشرف به تنگه هرمز گفت: وظیفه من، ابلاغ سلام و دعای خیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به رزمندگان مستقر در تنگه هرمز، خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی سوم و نبرد هرمز است.

وی گفت: پس از بازگشت و در نخستین گزارش محضر رهبر معظم انقلاب، از اخلاص و حماسه سازی‌های دلاوران تنگه هرمز می‌گویم.

نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی، با ایستادن بر یکی از بلندی‌های مشرف به تنگه هرمز و اشاره به کشتی‌ها افزود: کسانی که در توهم فروپاشی نظام اسلامی در مدت سه روز بودند حالا حتی توان گذشتن از تنگه هرمز را هم ندارند.

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حجت الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی صادقی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب بصورت مستمر و جدی پیگیر خبر‌های خلیج فارس و تنگه هرمز هستند افزود: ایشان گزارش‌های صدا و سیما را با دقت رصد، و دستور فراهم آوری نیاز‌های رزمندگان در سریعترین زمان ممکن را صادر می‌کنند.