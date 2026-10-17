هم‌زمان با سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار، قهرمان عیوضلو، فرماندار شهرستان ارومیه، با همراهی جمعی از مسئولان، با حضور در بیمارستان امام خمینی (ره)، از پرستاران این مرکز درمانی تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هم‌زمان با سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار، قهرمان عیوضلو، فرماندار شهرستان ارومیه، با همراهی جمعی از مسئولان، با حضور در بیمارستان امام خمینی (ره)، از پرستاران این مرکز درمانی تجلیل کرد.

فرماندار شهرستان ارومیه در این دیدار با اشاره به نقش پرستاران در روند درمان بیماران، بر ضرورت توجه به مسائل و نیاز‌های این قشر و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای ارائه خدمات درمانی تأکید کرد.

عیوضلو همچنین در جریان حضور در بیمارستان طالقانی، ضمن تجلیل از پرستاران، برخی مسائل و مشکلات موجود را بررسی و در جریان موضوعات مرتبط با فعالیت این مرکز درمانی قرار گرفت.

این بازدید‌ها با هدف گرامیداشت روز پرستار، قدردانی از تلاش‌های کادر پرستاری و بررسی مسائل مرتبط با ارائه خدمات درمانی انجام شد.