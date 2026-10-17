به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز آزمون جهاددانشگاهی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو انتشار دفترچه راهنمای آزمون تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان پیمانی دستگاه‌های اجرایی، بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت در امتحان مذکور می‌رساند، با توجه به اعلام دستگاه‌های اجرایی، اصلاحات و اضافات ذیل در سامانه ثبت‌نام صورت گرفته است.

کلیه داوطلبان می‌توانند در مهلت باقیمانده تا پایان مدت ثبت‌نام، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و همچنین مندرجات این اصلاحیه و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به سامانه ثبت‌نام این آزمون به نشانی www.hrtc.ir مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در امتحان مذکور اقدام نمایند و یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اند، ضمن مراجعه به پروفایل خود، در صورت تمایل نسبت به ویرایش آن اقدام نمایند.

برنامه زمان‌بندی آزمون:

زمان ثبت‌نام: پنجشنبه ۱۶ مهرماه تا شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵

دریافت کارت ورود به جلسه: از سه‌شنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۵

برگزاری آزمون: جمعه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۵

داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق زیر اقدام نمایند:

لینک ثبت‌نام: https://hrtc.ir

پاسخگویی تلفنی: ۶-۹۲۰۰۲۱۲۵-۰۲۱