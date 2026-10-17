معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در سفر به لامرد فارس، ایستادگی و حفظ انسجام ملی را عامل اصلی پیروزی ملت ایران در برابر حربه‌های دشمنان دانست و بر ضرورت تبیین مظلومیت شهدا تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشستی با خانواده‌های شهدا در لامرد، با اشاره به اینکه ماه‌های پیش‌رو برای پیروزی سرنوشت‌ساز است، بر ضرورت ایستادگی و افزایش تاب‌آوری در برابر آخرین حربه‌های دشمنان یعنی ایجاد انشقاق در میان ملت و کاهش تاب‌آوری اقتصادی تأکید کرد و افزود : با حفظ انسجام ملی، از این امتحان بزرگ با پیروزی عبور خواهیم کرد.

سید احمد موسوی در این نشست، دیدار با خانواده‌های شهدا را فرصتی مغتنم برای اصلاح رفتار و بهره‌گیری از این مکتب معنوی دانست و با اشاره به ظرفیت‌های منطقه لامرد، بر لزوم توجه ویژه به این شهرستان و عدالت در توسعه منطقه‌ای تأکید کرد.

وی با اشاره به آثار هنری و تأثیرگذار تولیدشده، ساخت آثار باکیفیت برای تک‌تک شهدای لامرد و تبیین مظلومیت آنان در عرصه بین‌المللی را خواستار شد و بیان کرد: امروز دوران روایتگری است و اصحاب رسانه و هنر باید برای معرفی این حماسه‌ها پای کار بیایند.

رئیس بنیاد شهید و امور اقشار مختلف مردم در ورزشگاه لامرد را تبلور واقعی انسجام ملی خواند و تصریح کرد : وحدت و یکپارچگی مردم این منطقه می‌تواند دسیسه‌های دشمن را نقش بر آب کند.