باشگاه همصدا ویژه علاقه‌مندان به گویندگی رادیو به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این مراسم در حضور معاون صدای رسانه ملی و جمعی از مدیران رادیو برگزار شد.

باشگاه همصدا برای علاقه مندان به گویندگی رادیو، بازیگری نمایش رادیویی، صداپیشگی و تولید پادپخش در ایران صدا افتتاح شد.

احمد پهلوانیان معاون صدا درباره فعالیت این باشگاه رادیویی گفت: تمرکز برحوزه کنش ایرانصدا در پهنه ایران است، البته در تهران هم فعالیت این باشگاه مستمر خواهد بود.

معاون صدا افزود: یکی از حوزه‌هایی که باید برای آن برنامه ریزی انجام می‌شد حوزه ایرانصدا بود که از یک سکو پخش کننده به‌ یک زیست بوم زبان فارسی تبدیل شد.