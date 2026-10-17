

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛مرکزکرمانشاه، سرهنگ "حيدر حق جويان" اظهار داشت: پس از اطلاع ماموران پليس کرمانشاه مبني بر فعاليت عده اي در کار توزيع مواد مخدر، رسيدگي به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وي ادامه داد: ماموران با انجام کارهاي اطلاعاتي موفق به شناسايي 3نفر از قاچاقچيان و خرده فروشان مواد مخدر شده و آن ها را در عمليات هايي دستگير کردند.

سرهنگ حق جويان در پايان با اشاره به کشف 20 کيلو و 539 گرم انواع مواد مخدر از افراد دستگير شده، خاطرنشان کرد: اين افراد براي صدور احکام لازم تحويل مراجع قضائي شدند.