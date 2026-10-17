کسب ۲۸ مقام کشوری در جشنواره قرآن و عترت، رتبه چهارم در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و قهرمانی تیم والیبال دختران، از جمله افتخارات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد است که در سفر معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت به این استان مورد تجلیل قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام خراسانی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، از برگزاری آیین تجلیل از دانشجویان برتر این دانشگاه در حوزه‌های فرهنگی، قرآنی و ورزشی هم‌زمان با سفر حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت، به استان یزد خبر داد.

وی با اشاره به اهداف این سفر اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای برگزاری یادواره شهدای سلامت کشور از محور‌های اصلی سفر معاون وزیر بهداشت به استان یزد است و در کنار آن، برنامه‌هایی برای قدردانی از دانشجویان برگزیده و بررسی مسائل فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیش‌بینی شده است.

خراسانی با اشاره به درخشش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد در جشنواره قرآن و عترت افزود: دانشجویان این دانشگاه موفق به کسب ۲۸ مقام کشوری و چند عنوان شایسته تقدیر در این جشنواره شده‌اند و دانشگاه نیز در مجموع رتبه چهارم دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را به دست آورده است.

وی ادامه داد: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد در جشنواره نشریات دانشجویی نیز در بخش ارسال آثار رتبه هفتم کشور و از نظر تعداد برگزیدگان رتبه چهارم را کسب کرده‌اند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، موفقیت‌های ورزشی دانشجویان را از دیگر دستاورد‌های این دانشگاه برشمرد و گفت: کسب رتبه نخست کشوری از سوی تیم والیبال دختران دانشگاه، از جمله افتخاراتی است که در برنامه تجلیل از دانشجویان برتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

خراسانی همچنین از تدارک برنامه‌هایی به مناسبت روز پرستار خبر داد و افزود: بازدید از دانشکده پرستاری و ایستگاه‌های پرستاری بیمارستان شهید صدوقی یزد و برگزاری نشست با فعالان فرهنگی و دانشجویی، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در جریان این سفر است.

وی ابراز امیدواری کرد برگزاری این برنامه‌ها ضمن پاسداشت تلاش‌ها و موفقیت‌های دانشجویان برگزیده، زمینه تقویت فعالیت‌های فرهنگی، قرآنی، ورزشی و اجتماعی را در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد فراهم کند.