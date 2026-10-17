به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون فرهنگی اجتماعی فرمانده انتظامی استان گفت: ۳ نفر با معرفی خود به‌عنوان مأمور، به یک دستگاه خودروی شخصی دستور توقف داده و با بهانه‌های واهی و تهدید به انتقال خودرو به پارکینگ، از راننده قصد اخاذی و درخواست وجه نقد داشتند.

سرهنگ علی نیکوکار افزود: راننده با مشکوک شدن به رفتار این افراد و پی بردن به هویت غیرواقعی آنان، در برابر خواسته‌شان مقاومت کرد که در ادامه، متهمان با رها کردن خودرو و راننده در بیابان، از محل متواری شدند.

وی گفت: ۲۴ ساعت پس از وقوع حادثه، موضوع به پلیس گزارش شد و مأموران پلیس آگاهی شهرستان نهبندان با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات پلیسی، موفق به شناسایی متهمان شدند که با هماهنگی مرجع قضائی، متهمان طی عملیاتی در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

معاون فرهنگی اجتماعی انتظامی استان خراسان جنوبی از شهروندان خواست هنگام مواجهه با افراد مشکوک، ضمن احراز هویت آنان و درخواست کارت شناسایی معتبر، در صورت مشاهده هرگونه رفتار خارج ار عرف، موضوع را بلافاصله از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.