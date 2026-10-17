به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان با اشاره به جمع‌آوری یک گردشگاه غیرمجاز در کویر مرنجاب گفت: حفاظت از عرصه‌های طبیعی و جلوگیری از فعالیت‌های خارج از ضوابط زیست محیطی مورد تأکید مردم و مسئولان آران و بیدگل است.

سیدعباس نگهبان افزود: فعالیت‌های بدون مجوز می‌تواند موجب تخریب پوشش گیاهی، آلودگی خاک و پراکندگی پسماند در محیط شکننده کویر شود و هرگونه استقرار و فعالیت گردشگری در مناطق حساس طبیعی باید با رعایت ضوابط قانونی وملاحظات زیست محیطی اجرا شود.

وی ادامه داد: کویر مرنجاب به‌عنوان یکی از عرصه‌های ارزشمند طبیعی منطقه، نیازمند نظارت مستمر و مسئولانه است و مدیریت فعالیت‌های گردشگری در این محدوده باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر بهره‌مندی گردشگران از ظرفیت‌های طبیعی، کمترین آسیب به زیستگاه‌ها و منابع محیطی وارد شود.

عباس نگهبان با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول و فعالان گردشگری برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی گفت: توسعه گردشگری در کویر مرنجاب باید بر پایه رعایت قوانین، حفظ طبیعت و مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی دنبال شود تا این میراث طبیعی برای نسل‌های آینده نیز حفظ شود.