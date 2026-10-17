نماینده ولی فقیه در مازندران، طرح روایت علویان در صدا و سیمای مرکز مازندران را گامی مهم و مؤثر برای تقویت هویت دینی و ملی اسلامی و ایرانی دانست





به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی در دیدار مدیرکل و معاونین صدا و سیمای مرکز مازندران درخصوص مستند «روایت علویان» شرح احوال و زندگی علمای استان، با گرامیداشت سالروز خجسته میلاد بانوی بزرگوار اسلام حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) و تبریک این مناسبت، از شنیدن خبر طرح روایت علویان ابراز خرسندی کرد.

وی با قدردانی از همت صدا و سیمای مرکز مازندران، ابراز امیدواری کرد که این طرح ان‌شاءالله در سطحی بالا و متناسب با همان کلمه فاخر، واقعاً فاخر، انجام شود.

آیت‌الله محمدی لائینی تأکید کرد: هویت ملی ایرانیان، به‌ویژه مازندرانی‌ها، با نام علویان درآمیخته و همان هویت ملی، دینی، مذهبی، مکتب اهل بیتی و شیعی ماست و باید در برابر برنامه دشمنان برای بی‌هویت‌کردن نسل‌ها، این هویت تقویت، حفظ و به نسل‌های جدید شناسانده شود.

نماینده ولی فقیه در مازندران این کار را بسیار مهم، مفید و لازم دانست و گفت: هرچه انسان از عقبه و ریشه عمیق‌تر خود آگاه باشد، خود را با مقتضیات آن تبار تطبیق می‌دهد، به شرط آنکه متوجه به این عقبه پرافتخار و درازمدت شود.

وی با اشاره به اینکه ترامپ و دیگران نیز از سابقه چندین‌هزارساله ایران سخن می‌گویند، یادآور شد: آنها خود سابقه‌ای سیصد چهارصد ساله بیشتر ندارند و اهل آمریکا نیستند؛ بومیان آمریکا سرخ‌پوست‌ها بودند که سفیدپوست‌ها با کشتار و عقیم‌سازی بالای هشتاد میلیون نفرشان، زمین و زندگی‌شان را گرفتند؛ شبیه به شکل‌گیری صهیونیسم در سرزمین‌های اشغالی و بیرون راندن فلسطینی‌ها.

وی با مقایسه ریشه‌های تاریخی تصریح کرد: ما ریشه‌ای چندین‌هزارساله داریم و آنها ریشه‌ای چندصدساله؛ آنگاه که ما تمدنی با کتابخانه‌های میلیونی، رصدخانه‌ها، بیمارستان‌ها و بیت‌الحکمه‌ها داشتیم، آنها در توحش بودند و بیمارستان‌های آن روز ما هم مرکز تعلیم و تربیت و هم مرکز مداوا بود.

آیت‌الله محمدی لائینی با تأکید بر اینکه نسل جدید باید سابقه تمدنی خود را بداند، هشدار داد که متأسفانه در جنگ شناختی، پیشینه، هویت، سابقه، ریشه و تبار به‌گونه‌ای دیگر به نسل موجود معرفی می‌شود و از این منظر طرح روایت علویان را بسیار لازم و مفید دانست.

وی نکته دیگر را تشکیل تیم نظارتی ترکیبی از صدا و سیما، حوزه علمیه و افراد آشنا با این فضا دانست و با استناد به فرمایش علی (علیه‌السلام) درباره اجتهاد و عفت و سداد، بر استواری سخن و کار، نظارت دقیق برای جلوگیری از خطا و بازبینی حلقه‌به‌حلقه مستند قبل از نمایش عمومی تأکید کرد.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به اینکه این اولین تجربه در این تراز و سطح است، گفت هم مهم است و هم باید احتمال خبط و خطا را داد؛ بنابراین باید از نقطه‌نظر‌ها استقبال کرد تا کار اصولی و درست انجام شود.

نماینده ولی فقیه در مازندران پیشنهاد کرد که عکس و آثار دیداری از این بزرگواران تهیه شود و از افراد آشنا با آنها که بسیاری‌شان مربوط به چهل پنجاه سال اخیر هستند، مصاحبه‌های شفاهی گرفته شود تا برنامه تکمیل شود و همچنین از آمادگی برای مطالعه نقطه‌نظر‌های جدید خبر داد.

این مسئول در جمع‌بندی با تشکر از این ابتکار، آن را گامی مهم و مؤثر برای تقویت هویت دینی و ملی اسلامی و ایرانی دانست و با اشاره به ویژگی خاص مازندران به‌عنوان دیار علویان و اولین حکومت علوی شیعی، برای دست‌اندرکاران آرزوی موفقیت کرد.



ساخت مستند نمایشی روایت علویان با هدف معرفی علمای تاثیرگذار استان

مدیرکل صداوسیمای مازندران نیز گفت مستند نمایشی روایت علویان با هدف معرفی بیش از ۳۰ عالم دینی و بازنمایی بخش‌هایی از زندگی و سیره آنان در صداوسیمای مازندران تهیه می‌شود.



دکتر داود سیروس با اشاره به رویکرد نمایشی این اثر گفت: در این مستند، بخش‌هایی از زندگی علما در قالب نمایش بازسازی می‌شود تا مخاطبان با ابعاد مختلف زندگی و خدمات علمی و دینی آنان آشنا شوند.



او هدف از تولید مستند نمایشی روایت علویان را معرفی این عالمان به نسل حاضر و آینده اعلام کرد و افزود: این اثر برای پخش از شبکه استانی و شبکه‌های ملی تهیه می‌شود