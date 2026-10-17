‌هفتمین «جشنواره به گیوی» با استقبال کم نظیر باغداران و گردشگران در باغ فدک شهر گیوی برگزار شد. در این جشنواره ۹۰ غرفه برپا شده بود. در شهرستان کوثر سالانه بیش از پنج هزار تن به برداشت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل هفتمین جشنواره ملی «به» با شعار محوری «عطری به رنگ پاییز و بهارِ گیوی» و با استقبال پرشور بیش از ۵ هزار نفر از شهروندان، گردشگران و مسئولان استانی و محلی در شهر گیوی (مرکز شهرستان کوثر) برگزار شد.

این رویداد ملی با هدف معرفی توانمندی‌های منحصر‌به‌فرد گردشگری و کشاورزی منطقه، برندسازی محصول استراتژیک «به»، جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد شور و نشاط اجتماعی به همت فرمانداری، شهرداری گیوی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد.

عباس رسول‌پور، شهردار گیوی در حاشیه این جشنواره در تشریح جزئیات آن اظهار داشت: با توجه به جایگاه استراتژیک محصول «به» در سبد تولیدات کشاورزی شهرستان کوثر و ظرفیت‌های بی‌بدیل باغداری در این منطقه، ستاد برگزاری مراسمات شهرستان با هم‌افزایی کامل تشکیل شد تا این رویداد در خور شان مردم فهیم منطقه و نام گیوی برگزار شود.

وی با اشاره به شعار محوری جشنواره افزود: هدف ما از این رویداد، فراتر از یک نمایشگاه ساده، معرفی «بهِ گیوی» به‌عنوان یک برند ملی و فرصتی مغتنم برای رونق اقتصاد بومی و توسعه صنایع تبدیلی بود.

رسول‌پور تصریح کرد: در این دوره، ۶۰ غرفه با مشارکت هنرمندان و تولیدکنندگان از استان‌های مختلف کشور برپا شد که در آن علاوه بر عرضه محصولات متنوع و فرآورده‌های ارگانیک «به»، گوشه‌ای از فرهنگ، سنت‌ها و توانمندی‌های بومی ایران عزیز به نمایش درآمد و بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران فراهم کرد.

حسن بحری‌زاده، بخشدار مرکزی شهرستان کوثر نیز با اشاره به ظرفیت‌های روستایی این بخش در حوزه تولید محصول «به» و صیانت از هویت و فرهنگ منطقه، از افزایش ۵ برابری تولید این محصول نسبت به سال گذشته خبر داد و آن را پتانسیلی بزرگ برای تحول اقتصادی روستا‌ها برشمرد.

وی از معرفی ظرفیت‌های روستا‌های منطقه در این جشنواره خبرداد وگفت:حمایت از روستاییان اولویت اساسی درمنطقه است

همچنین سید عیسی کریم‌پور کلور، مسئول اجرایی و هماهنگی جشنواره، برگزاری این رویداد را گامی مؤثر در راستای ارتقای شور و نشاط اجتماعی، معرفی ظرفیت‌های گردشگری منطقه و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه کشاورزی و گردشگری دانست.

اجرای برنامه‌های فرهنگی و شاد، تجلیل از باغداران نمونه و پیشکسوت، برگزاری مسابقات بومی و محلی و اهدای جوایز به برگزیدگان، از دیگر بخش‌های جذاب و متنوع هفتمین جشنواره ملی «به» در گیوی بود.