مدیر گروه طراحی، ساخت و تعمیرات شناور‌های بزرگ مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران گفت: مراحل تعمیر سوپرتانکر نفتی در یارد مجتمع ایزوایکو بزودی به اتمام می‌رسد.

علی عزیزی مدیر گروه طراحی، ساخت و تعمیرات شناور‌های بزرگ مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران،چ در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، گفت: به لطف خداوند در شرایط نبرد هرمز بدون توقف عملیات بازسازی شناور‌ها را به صورت مستمر ارائه کردیم و در همین شرایط ۲۸ شناور پذیرش شده است.

وی افزود: برخی از شناور‌های پذیرش شده، تکمیل شده و عملیات تعمیرات و بازسازی آن به پایان رسیده و تحویل کارفرمایان شده است و برخی دیگر هم در حال انجام است.

عزیزی ادامه داد: با توجه به شرایط خاصی که در جنوب کشور حاکم است، مهندسان ایرانی با تمام توان پای کار ایستاده‌اند و علی رغم گرما و شرایط جنگی جنوب کشور کار را به بهترین شکل ممکن و مسئولیت پذیری بالا انجام می‌دهند.

مدیر گروه شناور‌های بزرگ ایزوایکو با اشاره به مجاهدت فراوان جوانان ایرانی در این مجتمع صنعتی-دریایی گفت: یکی از این پروژه‌ها که در همین ایام انجام شده، یک سوپر تانکر است که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و انشاالله در روز‌های آینده تست‌های نهایی این نفتکش انجام خواهد شد تا تحویل کارفرما شود.

عزیزی افزود: یکی از نکات حائز اهمیت این است که مجتمع ایزویکو با توجه به تعهداتی که به کارفرمایان خود دارد مسئولیت پذیری خود را به نحو احسنت به نمایش گذاشته و تلاش می‌کند تا تعهدات خود را در بهترین زمان ممکن به انجام برساند.

وی اضافه کرد: با توجه به شرایط حاکم بر منطقه جنوب کشور و دستورالعمل‌هایی که ابلاغ می‌شود، مجتمع ایزویکو تلاش می‌کند از همه ظرفیت موجود حداکثر بهره را برده و تعهدات خود را در بهترین زمان ممکن ایفا کند.