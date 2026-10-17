جی دی ونس معاون رئیس‌جمهور آمریکا با اذعان به اختلاف‌نظر‌های گذشته‌اش با ترامپ در باره تجاوز به ایران تاکید کرد: دولت ترامپ نمی‌خواهد به یک جنگ طولانی و بی‌پایان وارد شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری آناتولی؛ جی دی ونس معاون دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در یک برنامه گفتگوی سیاسی با شان اسپایسر، سخنگوی پیشین کاخ سفید درباره موضوعات مختلف از جمله تجاوز آمریکایی- صهیونی علیه ایران، چین و انتخابات میان دوره‌ای کنگره به گفت‌و‌گو نشست.

شان اسپایسر به ونس گفت: وقتی شما در آن اتاق وضعیت (Situation Room) می‌نشینید و تصمیماتی در مورد اقدامات نظامی مطرح می‌شود، مثلاً درباره ایران، چه تجربه‌ای با خود می‌آورید؟ چون شما تنها کسی هستید که از زمان ال گور، سابقه حضور در میدان نبرد (به عنوان تفنگدار دریایی در عراق) را داشته‌اید.»

معاون ترامپ در پاسخ گفت: «صادقانه بگویم، من و رئیس‌جمهور در نحوه تفکرمان درباره اقدام نظامی بسیار هم‌سو هستیم. باور ما این است که اقدام نظامی باید یک هدف مشخص را محقق کند. نمی‌توانید فقط به این دلیل که حس خوبی می‌دهد یا، چون عصبانی یا سرخورده هستید، وارد جنگ شوید. باید از خود بپرسید: چگونه این هدف نظامی به یک هدف استراتژیک برای ایالات متحده متصل می‌شود؟ و هزینه‌ها و منافع چیست؟»

ونس افزود: من به دلیل تجربه‌ام به عنوان تفنگدار دریایی در عراق و شناختن کسانی که در عراق یا افغانستان جان خود را از دست دادند یا مجروح شدند، دائماً از خود می‌پرسم: ما در حال درخواست از مردممان هستیم و فکر می‌کنم حدود ۲۰ نفر از نیروهایمان را در درگیری با ایران از دست داده‌ایم. من مدام از خودم می‌پرسم، خب، این باارزش‌ترین منبعی است که داریم، یعنی جان مردممان. اگر قرار است از آنها بخواهیم که فداکاری نهایی را انجام دهند، باید در ازای آن دستاورد بسیار بسیار مفیدی داشته باشیم. این دیدگاهی است که من به موضوع می‌آورم. ما نمی‌خواهیم درگیر جنگ‌های طولانی‌مدتِ بی‌پایان باشیم. فکر می‌کنم او دقیقاً همین‌طور درباره درگیری‌های نظامی فکر می‌کند.

او درباره مخالفت‌های تاکر کارلسون با ترامپ گفت: یکی از دلایلی که تاکر کارلسون بسیار بسیار عصبانی است، مسئله جنگ ایران است. او جنگ ایران را دوست ندارد. او و من هم در فضای خصوصی و هم در فضای عمومی درباره آن گفت‌و‌گو کرده‌ایم. من می‌دانم او چه احساسی دارد و آن را درک می‌کنم. آنچه من به تاکر گفته‌ام این است که همه چیز را با هم نسنج. من قرار نیست تو را درباره جنگ ایران متقاعد کنم که این‌طور باشد یا آن‌طور؛ اما آیا مسائلی مثل بستن مرز‌ها و پایان دادن به تبعیض نژادی علیه سفیدپوستان در پذیرش دانشگاه‌ها، ارزش این را ندارند که بپذیریم دونالد ترامپ کار‌های خوب بسیاری انجام داده است؟ حتی اگر در آن یک موضوع (جنگ ایران) با او اختلاف‌نظر داشته باشی، همچنان می‌توانی آن تفاوت دیدگاه را داشته باشی و فکر می‌کنم من آن اختلاف‌نظر را با او داشته‌ام.

تاکر کارلسون، مفسر سیاسی و متحد سابق ترامپ که به یکی از علنی‌ترین مخالفان جنگ ترامپ با ایران تبدیل شده، معتقد است این جنگ در جهت منافع رژیم صهیونیستی است و با تعهد ترامپ برای جلوگیری از مداخلات نظامی پرهزینه خارجی در تضاد است.